Umrl je Alojzij Muhič

Lojze sedaj vem da je malo prepozno, ampak ti tam daleč veš ,morda je malo takih ki so te poznali tako dolgo in dobro kot jaz... marsikatero sva ušpičila v otroških letih in v jeseni najinih let ostala še vedno dobra prijatelja. Zato celotni družini moje sožalje... tebi pa naj bo lahka ta slovenska zemlja katero si imel nadvse rad.