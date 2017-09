FOTO & VIDEO: Kostanjeviški otok zaprt za promet, Krka hiš (še) ni poplavila

20.9.2017 | 10:25

Kostanjevica na Krki - Reka Krka, ki je v svojem spodnjem toku ponoči še naraščala, še ni dosegla pragov najnižje ležečih hiš kostanjeviškega otoka.

Zjutraj je promet čez kostanjeviško mestno jedro še potekal enosmerno, potem pa so cesto zaprli. Po besedah krajanov vožnja avtomobilov čez vodo, ki je preplavila cestišče, namreč povzroča veliko škodo fasadam hiš.

Čeprav je dež ponehal, bo predvidoma do poldneva še naraščala, nato pa naj bi njena gladina začela upadati. Pri kostanjeviški civilni zaščiti predvidevajo, da bo dopoldne dosegla prve hišne pragove, a jih ne bo presegla.

Dodano ob 11.00:

Iz Ministrstva za okolje in prostor so sporočili, da si bo ministrica Irena Majcen poleg Pomurja danes popoldne med drugim ogledala tudi razmere na Dolenjskem. Predvidoma ob 16.00 bo obiskala Krško vas (most čez reko Krko), uro kasneje pa še v Kostanjevici na Krki.

S. G.

Kostanjevica na Krki - 20.9. 2017 Kostanjevica na Krki - Krka poplavlja - 20.9. 2017

