Znana imena občinskih nagrajencev in častnih občanov

20.9.2017 | 11:30

Brežice - Na 20. seji občinskega sveta občine Brežice so potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za prejemnike oktobrskih nagrad, priznanj in naziva častni občan. Nagrade in priznanja bodo prejemnikom podeljene na slovesni seji ob občinskem prazniku.

Priznanje Občine Brežice se podeljuje pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela. Prejemniki priznanj za leto 2017 so Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), d.o.o., Gradbeništvo Jože Glogovič s.p. in Kulturno društvo Ivan Kobal Krška vas.

Oktobrsko nagrado Občine Brežice se podeli posameznikom za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomske, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek brežiške občine. Oktobrsko nagrado za leto 2017 bodo prejeli Milena Strašek, Stanislav Barkovič in Alenka Černelič Krošelj.

V letu 2017 bosta za častna občana občine Brežice proglašena dolgoletni župnik v Brežicah, nekdanji naddekan Savskega naddekanata in dekan dekanije Videm Milan Kšela ter znanstvenica in virologinja prof. dr. Tatjana Avšič Županc.

Za častnega občana je lahko proglašen državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojim delovanjem na poseben način prispeval k položaju in slovesu občine v državi ali na mednarodnem nivoju, so še zapisali v sporočilu za javnost na brežiški občini.

S. G.