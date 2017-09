Kakšna bo usoda smučišča na Gačah?; Kaj je vlada obljubila Belokranjcem?

20.9.2017 | 18:55

Dolenjski list ta teden znova poroča o dogajanju na območju JV Slovenije, ki ga ni bilo malo. Poleg poplav je teden zaznamovalo še:

BOMO NA GAČAH LETOS LAHKO SMUČALI?

Potem ko je v minuli zimski sezoni vrata znova odprlo smučišče na Gačah, ki je edino v jugovzhodni Sloveniji, podjetju Smuk kljub dobri nameri in velikim načrtom o postopnem razvoju Turističnega centra Gače do 30. junija ni uspelo poravnati prvega obroka kupnine za objekte in naprave na smučišču, zaradi česar je kupoprodajna pogodba prenehala veljati in so ostali v lasti prodajalke, podjetja Iskra. Ker je zima tik pred vrati, nas je zanimalo, kakšna bo usoda smučišča. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

OBMEJNI PREBIVALCI SO SE SREČALI S PREDSTAVNIKI VLADE

Pišemo tudi o obljubah vladne delovne skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča Belokranjcem, ki živijo ob meji in njihovih pričakovanjih in objavljamo zgodbo zakoncev Jenič, ki sta pred 20 leti kupila domačijo v Dragah v metliški občini, a v hrvaški katastrski občini, je nista mogla vpisati ne v slovensko ne v hrvaško zemljiško knjigo.

ZNOVA TRAGEDIJE

V Beli krajini se je zgodila tragedija - domači psi so ubili starejšo žensko, mi pa smo se pogovarjali s sosedi. Poročamo tudi o nadaljevanju sojenja facebook morilcema, za protiutež pa objavljamo tudi številne zgodbe s srečnim koncem.

