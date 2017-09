Kostanjeviški devetošolci obiskali slovensko primorje in Gardaland

20.9.2017 | 13:15

Kostanjevica na Krki - V četrtek, 14. septembra, smo se učenci 9. razreda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ob 8. uri radostnih lic odpravili na zaključno dvodnevno naravoslovno-tehnično ekskurzijo. Ustavili smo se na Socerbu, kjer smo ob čudovitem razgledu na slovensko in sosednjo italijansko obalo malicali.

Ko smo prispeli v Piran, nas je najprej prevzel čudovit pogled na ladjice in sinje modro morje. Obiskali smo Pomorski muzej Sergeja Mašere, z nastankom mesta Piran in njegovi zgodovini pa smo se seznanili v Mediadomu Pyrhani. Seveda je bil tudi čas, ko smo se lahko sprehodili ob obali, po ozkih ulicah Pirana, po prelepem Tartinijevem trgu, privoščili smo si tudi kaj za pod zob, nekateri pa kar mogočno in slastno sladoledno kupo.

Skupaj smo se peš odpravili proti Portorožu, kjer nas je čakal avtobus, s katerim smo se odpravili do hotela Adria v Ankaranu. Vsi smo si nestrpno ogledali sobe in se odpravili po nakupih za naslednji dan. Sledilo je radoživo kopanje v hotelskem bazenu in večerja. Po večerji smo odšli na bowling, vendar so bile vse steze zasedene, zato smo se raje sprehodili do obale, kjer je malce pihljalo, ampak neugnan duh in otroška razigranost nas nista pustila ravnodušne in zavedanja, da pa smo le na morju.

Odšli smo v sobe, se še nekaj časa družili in se pogovarjali ter po večini hitro zaspali, saj sta nas učitelja že ob 5. uri zjutraj predramila, ko je sledil najbolj pričakovani del ekskurzije - zabaviščni park Gardaland. Po ogledu nadvse zanimivega akvarija smo se razkropili po parku, premagovali strah, ko smo viseli z glavo navzdol, se z vlakom peljali po strmih ovinkih, se spuščali po rečnem slapu, uživali na vrtiljaku s konjički ali pa počeli kaj drugega, zabavnega in neponovljivega.

Pot domov je kar hitro minila, pogovarjali smo se o novih doživetjih, igrali karte, obujali skupne spomine, ki smo jih preživeli v teh lotih šolanja, kovali nove načrte, nekatere je premagal spanec.

Izlet je bil nepozabno doživetje, imeli smo se res zelo lepo. Seveda pa ostaja želja, da bi imeli še kak podoben izlet. Ostal nam bo lep spomin, in to je edino, kar zares šteje.

Ajda-Lea Jakše, 9. razred, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

