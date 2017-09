Dvojno trčenje: mladenka v ograjo, v njen avto pa še 52-letna voznica

20.9.2017 | 13:35

Ilustrativna fotografija

Včeraj okoli 15.30 se je na cesti med Zburami in Dolenjimi Laknicami zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročila 19-letna voznica, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad osebnim avtomobilom in trčila v varovalno ograjo. V njen avtomobil je nato trčila 52-letna voznica, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Po poročanju Policijske uprave Novo mesto so poškodovano 52-letnico reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah je lažje poškodovana. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Tatvina žlebov

S strehe objekta v Šentpetru je v noči na 19. 9. nekdo odtujil bakrene žlebove in bakrene cevi. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

S. G.