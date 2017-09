Za Facebook umor Olovcu 21 let in 11 mesecev zapora, Kovaču eno leto manj

20.9.2017 | 16:00

Aleš Olovec in Martin Kovač

Krško - Danes je padla težko pričakovana sodba v primeru FB umora: petčlanski senat krškega okrožnega sodišča je Aleša Olovca in Martina Kovača, ki sta se v noči z 12. na 13. februar letos brutalno znesla nad kolegom Andrejem Cekuto (ta je 14. februarja zaradi posledic pretepanja umrl), spoznal za kriva umora na grozovit način in neupravičenega slikovnega snemanja. Olovcu, ki je po oceni senata, kateremu je predsedovala sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, nosil večjo vlogo pri dejanju, so dosodili 21 let in 11 mesecev zapora, Kovaču pa 20 let in 11 mesecev. Obema so podaljšali pripor do nastopa kazni in ju zaradi njunega socialnega položaja oprostili plačila stroškov ter zagovornikov.

Kovačev odvetnik Dušan Medved, ki je v zaključnih besedah celo rekel, da bi njegovega klienta morali oprostiti očitanih kaznivih dejanj, je že napovedal pritožbo, saj po njegovi oceni senat ni upošteval prave kvalifikacije kaznivega dejanja.

Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič, ki je sicer predlagala, da obtožena za kaznivo dejanje umora obsodijo na 25 let zapora, za neupravičeno slikovno snemanje pa na eno leto, je zadovoljna odhajala iz sodne zgradbe.

Olovčev odvetnik Dušan Dornik je poslopje sodišča zapustil na drugem koncu, kot smo ga po razglasitvi sodbe čakali novinarji, zato ga nismo mogli vprašati za komentar, je pa v zaključnih besedah povedal, da bi Olovca lahko obsodili kvečjemu zaradi kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe.

Danes je na sodišče prišla tudi Olovčeva mama Jožica Olovec, ki pa je poslušala samo pripovedovanje zadnje priče in zaključne besede, na razglasitvi sodbe pa je ni bilo.

Tekst in foto: J. Ambrožič