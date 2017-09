S protestno vožnjo v krožiščih proti ureditvi Žabjaka

20.9.2017 | 18:10

Novo mesto - Običajna popoldanska gneča po 15. uri, ko se večina uslužbencev odpravlja iz služb, je bila danes popoldne še malce večja. Člani Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike, ki delujejo pod vodstvom Silva Mesojedca, so namreč s protestno vožnjo v dveh krožiščih (pri Qlandiji in v Bučni vasi) upočasnili oz. ovirali promet, na ta način pa so želeli odgovorne opozoriti na nasprotovanje urejanje romskega naselja Žabjak.

Izvoz iz avtoceste se je hitro "zabasal" in nekateri tovornjakarji so trobili.

Malo pred 15. uro se je okrog trideset članov zbralo pri nakupovalnem centru Qlandija. Prišli so tako iz Hudega, Bučne vasi, Potočne vasi kot iz škocjanske in šentjernejske občine, kjer imajo tudi težave z Romi. Ob 15. uri so se usedli v svoje avtomobile in se odpeljali v smeri proti Bršljinu.

Policija je ustavljala vozila, ki so v krožišču ostajala predolgo.

Kot so napovedali, so okrog ene ure vozili v zunanjem krogu po dveh krožiščih in tako ovirali promet, da so se ostali vozniki v prometu težje vključevali, a večjih težav ni bilo. Policija, ki je v obeh krožiščih in sicer ob cestah spremljala situacijo, je zelo hitro začela ustavljati vozila, ki so večkrat krožila v krožišču in kot so povedali protestniki, so jih policisti popisali, po pošti pa bodo menda dobili položnice zaradi prometnega prekrška - ker so ovirali promet, ker niso upoštevali talnih označb, ipd. To se jim ne zdi primerno, saj niso ustavili prometa in niso vozili več, kot je dovoljena hitrost.

Silvo Mesojedec (na desni)

Kot je dejal Silvo Mesojedec, so želeli s tem protestom opozoriti na nedopustno ravnanje naše države, ki namerava skupaj z novomeško občino legalizirati in širiti romsko naselje Žabjak, ki je pravzaprav geto. Tam živi menda 700 prijavljenih Romov, koliko jih je v resnici, ni znano, seveda še veliko več. Krajanom, ki živijo v bližini Romov in imajo zaradi njih ogromno problemov, je enostavno dovolj, da se ne naredi nič in da težave država rešuje le tako, da Romom daje vedno več podpore in ugodnosti, od njih pa ne zahteva nič.

Člani RCI so se pred in po protestu zbrali pred Qlandijo.

Ob našem srečanju je iz njih dobesedno vrelo, kaj vse jim Romi počnejo, od kraj po domovih, na vrtovih, njivah, do ustrahovanja, grdega obnašanja, hrupa itd. Več jih je, bolj so močni in več si upajo, so dejali zbrani, ki kljub vsemu še vedno imajo upanje, da se stvari rešijo kako drugače kot z legalizacijo naselja.

Za celovito ureditev nelegalnega Žabjaka namerava država v prihodnjih treh letih prispevati tri milijone evrov.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija



















































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (6) 5h nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Občan Še en primer ko policija dela v interesu romov, bolj kakor za domač narod. Policaji, kdaj boste začeli ustavljati pred žabjakom ? Vožnja z neregistiranimi vozili ? Alkohol, mamila, orožje ? 5h nazaj –3 (0) (3) (0)(3) Oceni abecedarij Romi so domač, avtohton narod. V roku 10 let je potrebno med Bršljinom in Žabjekom zgraditi kampus za cca 8 - 10 tisoč ljudi...to je realna ocena, saj bo leta 2040 tukaj živelo že okoli 12 tisoč Romov, Novo mesto pa bo imelo cca 30 tisoč ljudi....tako bo cca 40 % Romov. Ker Slovenija in novomeško gospodarstvo to zmore...je to lahko evropski projekt in primer, da ne bomo imeli situacijo kot v predmestjih v Franciji in Belgiji. TOREJ - KAMPUS TAKOJ - CAMPUS SUBITO 4h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni jež Žal mi je a proti sistemu he morete nič...ma kaj vam ni jasno? Če ne gre ne gre cela država je v.... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Nm A dajo vsem kazen, ki se vozijo po zunanjem pasu cel krog??? 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni bralec Bravo g.Mesojedec! Prepozno bo ko bo Novo mesto in župan(ta macedojin itak ne bo to dojel) prepozno dojeli situacijo in trpljenje občanov! 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni xxx Podpiram protest, veliko jih rabi podporo bolj kot oni. Pa se kaj druzga s kom se ukvarjajo. Preglej samo prijavljene komentatorje