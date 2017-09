Ministrica v poplavljenih vaseh

20.9.2017 | 20:25

Vojko Sotošek in Irena Majcen na Mostu čez Krko v Krški vasi (Foto: M. L.)

Ministrica Irena Majcen je v spremstvu domačinov šla po Krški vasi, kjer so jo seznanili tudi z načrti za protipoplavno zaščito. (Foto: M. L.)

Kljub poplavljenim ulicam v Kostanjevici na Krki danes ni manjkalo kolesarjev. (Foto: M. L.)

Krška vas, Kostanjevica na Krki - Krško vas in Kostanjevico na Krki je danes pozno popoldne obiskala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen v okviru svojega celodnevnega obiska nekaterih poplavljenih območij v Sloveniji.

V Krška vasi sta jo med drugimi sprejela direktorica občinske uprave občine Brežice Irena Rudman in direktor podjetja Infra Vojko Sotošek.

Kot je napovedala Majcnova, bodo na tem območju začeli graditi protipoplavni nasip v oktobru in če bo dopuščalo vreme, ga bodo zgradili še letos.

V Kostanjevici na Krki, kjer je narasla voda preplavila del mesta, se je Majcnova srečala z županom Ladkom Petretičem s sodelavci. Povedala je, da bo država zagotovila denar za utrditev brežine Krke, kjer reka vdira v mesto. Ta utrditev je ukrep proti poplavam, ki ga bodo izvedli najprej, temu pa bodo v prihodnje sledili še drugi. Sodeč po razpoloženju in izjavah ministrice, ta podpira kostanjeviške predloge in strokovne zamisli za protipoplavno zaščito Kostanjevice na Krki in je pripravljena zanje tudi najti denar.

Ministrica je sicer danes dopoldne obiskala tudi Pomurje.

M. L.

Galerija