Iskalna akcija s srečnim koncem

21.9.2017 | 07:05

Sinoči ob 22.10 uri se je v okolici naselja Pribinci, občina Črnomelj, izgubila starejša oseba. V iskalni akciji so sodelovali policisti, helikopter letalske policijske enote in gasilca iz poveljstva GZ Črnomelj. Aktivirane so bile tudi dodatne gasilske enote in člani enote reševalnih psov, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Pogrešano osebo so našli nepoškodovano.

Trčila avto in traktor

Ob 16.59 sta na regionalni cesti pri Rožnem, občina Krško, trčila osebno vozilo in traktor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč pri odstranitvi vozil in čiščenju vozišča ter nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Voda v kleteh in na cestah

Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa so izčrpali vodo iz kleti stanovanjskega objekta v Dolnji Prekopi in spremljali vodostaj reke Krke, ki je poplavila del Oražnove in Ulice talcev v Kostanjevici na Krki.

Ob 15.32 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško izčrpali 30 kubičnih metrov vode iz kleti večstanovanjskega objekta.

Ob 8.36 je bila cesta Čadraže-Roje v občini Šentjernej poplavljena. Delavci JP EDŠ so postavili ustrezno prometno signalizacijo.

Ob 9.50 je bila poplavjena tudi cesta Zameško-Smednik, ki so jo prav tako zaprli.

Gorela elektro omarica

Ob 10.37 je v kraju Meglenik, občina Trebnje, gorela notranja elektro razdelilna omarica v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so z lastnikom pogasili požar. Gasilci so še pregledali okolico omarice s termo kamero in opravili meritve nevarnih plinov. Obveščene so bile pristojne službe.

Tehnična in druga pomoč

Ob 12.40 so naplavine ogrožale lesena mostova pri Gradu Otočec in most med Otočcem in Ratežom v občini Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili sedem dreves.

Ob 15.00 je v Dolenjem Mokrem Polju, občina Šentjernej, tovorno vozilo, naloženo s peskom, zapeljalo na bankino in obtičalo v blatu. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom dvignili vozilo in ga zvlekli na cesto.

Razlito plinsko olje

Ob 15.59 je bilo na Zagrebški cesti v Novem mestu razlito plinsko olje po cestišču. Gasilci GRC so cestišče razmastili in očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMV TREBNJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVETINJE, TP DOL. VRH, TP GOR. VRH, TP POPOVIČ in TP UDOVIČ;

- od 8.15 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KURJA VAS;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT PRI TREBNJEM;

- od 11.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA DOBRAVA;

- od 12.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK in TP AREMBERG.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 7.30 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 7. in 8. uro in Dednji Vrh med 7.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Šmarje 1 med 7. in 8. uro.

