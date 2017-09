Brezplačna izposoja koles odslej tudi v Krškem

21.9.2017 | 08:30

Krško - S predajo kartice za izposojo koles v mestu Krško prvi uporabnici Andreji Petan je župan občine Krško mag. Miran Stanko včeraj tudi uradno odprl avtomatiziran sistem izposoje koles v Krškem, imenovan Krčan. Občani si bodo kolo lahko brezplačno izposodili za 14 ur vožnje na teden, za izposojo pa se bodo najprej morali registrirati in pridobiti kartico.

Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles po vzoru mestnih občin Ljubljana in Velenje. Sistem, za katerega je občina namenila 74.000 evrov, deluje po principu pridobitve uporabniške »pametne« kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne.

V Krškem je na voljo skupno 15 koles, prve tri postaje pa so pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem centru Krško – Sevnica. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj.

Najprej registracija, nato izposoja

Kot so pojasnili na krški občini, se bodo morali občani in obiskovalci za izposojo brezplačno registrirati, in sicer bodo to lahko storili na različnih lokacijah: na info točki na tržnici Videm, v sprejemni pisarni občine Krško, na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško ali pa v Mestnem muzeju Krško. Ob brezplačni registraciji (z osebnim dokumentom) bodo pridobili kartico, imenovano Krčan, ter osebno številko, s katero si bodo lahko izposojali kolesa.

