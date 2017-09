Jazbec ne bo vložil kandidature

21.9.2017

Milan Jazbec je konec avgusta začel z zbiranjem podpisov za predsedniško kandidaturo, a presodil, da jih do izteka roka ne bo zbral dovolj. (Foto: M.L., arhiv DL)

Brežice, Ljubljana - Dr. Milan Jazbec ne bo vložil kandidature za volitve za predsednika Republike Slovenije, saj v predvidenem roku ne bo zbral zadostnega števila podpisov podpore.Tako so sporočili iz njegovega volilnega štaba.

Dr. Milan Jazbec je svojo namero, da na letošnjih predsedniških volitvah nastopi kot neodvisni kandidat, najavil aprila letos, 28. avgusta pa tudi uradno oddal svoj podpis na brežiški upravni enoti.

K najavi kandidature in zbiranju podpisov je pristopil resno in odgovorno ter v skladu s svojimi zmožnostmi. Navkljub dejstvu, da ni bilo zbranih dovolj podpisov podpore za uradno vložitev kandidature, pa je dr. Jazbec brez dvoma prispeval k spoznanju in široki javni razpravi, da je potrebno institut predsednika države spoštovati, ga razumeti resno, delovati premišljeno in odgovorno in v dobro vseh državljank in državljanov Slovenije. To so nenazadnje v veliki meri potrdili tudi druge kandidatke in kandidati ob najavah svojih kandidatur.

Dr. Milan Jazbec se ob koncu iskreno zahvaljuje vsem podpornikom, ki so prispevali svoj podpis, saj so v njem prepoznali resnega kandidata in mu tudi sicer pomagali ter ga ves čas podpirali, so še zapisali v sporočili za javnost v njegovem volilnem štabu.

S. G.