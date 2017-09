Prihodnost obrata za predelavo rib in izdelavo kaviarja negotova

21.9.2017 | 11:00

Šentjernej - Kot smo že poročali, namerava slovensko-ruska družba Caviar Biosistem, katere solastnik je Ivan Kralj iz Velikih Brusnic, v šentjernejski industrijski coni Sejmišče predvidoma letos začeti gradnjo obrata za predelavo rib, v kar namerava vložiti več milijonov evrov. Poleg tega pa je v načrtih omenjene družbe še nekajkrat večji projekt s podzemno ribogojnico za vzrejo belug in jesetrov, iz katerih bi nato pridobivali kaviar.

Toda postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja je zaustavljen. Pritožile so se namreč tri okoljevarstvene organizacije. Projekt bo tako do rešitve tega vprašanja stal, vztrajanje okoljevarstvenikov pa ga lahko tudi povsem ustavi, je za STA opozoril Kralj.

Sicer pa naj bi po postavitvi šentjernejskega obrata zaposlili približno 60 ljudi in nato njihovo število sčasoma okrepili do približno 100. Hkrati pa bi radi severno od Kostanjevice na Krki, kjer Kostakovo brežiško podjetje HPG za hortikulturo, plantaže in gradnje na lastnem posestvu načrtuje gradnjo rastlinjakov s spremljajočimi objekti, zgradili dodatne podzemne bazene za gojenje rib. Ker pri delovanju ribogojnice nastaja odvečna toplota, ki bi jo lahko uporabili za ogrevanje omenjenih rastlinjakov, se Caviar Biosistem tega podviga loteva skupaj s podjetjem HPG.

Sicer pa naj bi v Šentjerneju, dokler ne bi ustvarili lastnih virov ribjega mesa, letno predelali nekaj tisoč ton zamrznjenih rib. Med končnimi izdelki je Kralj navedel ribje hrenovke, paštete, ribje klobase, premium steklene konzerve z ribjim mesom in dimljeni ribji file, zagon proizvodnje kaviarja pa načrtujejo do leta 2024. Ciljajo predvsem na prodajo na evropskem in ameriškem trgu, je še povedal Kralj.

Okoljevarstveniki zaskrbljeni

Med pritožniki v omenjenem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je tudi Dolenjsko okoljsko društvo, katerega predstavnik Zlatko Resman je za STA povedal, da menijo, da se bo, čeprav predstavniki podjetja Caviar Biosistem zatrjujejo drugače, iz predelovalnice rib širil smrad. Kljub temu, da so v omenjenem podjetju napovedali tudi gradnjo lastne čistilne naprave, pa okoljevarstvenike skrbi odpadna voda, katere količina naj bi bila po mnenju tega društva večja od te, kot naj bi jo zmogla šentjernejska čistilna naprava. Sam projekt jih sicer v njegovem začetnem delu ne moti in ga nameravajo budno spremljati predvsem v njegovem nadaljevanju, je še dejal Resman.

S. G.

Komentarji (4)

3h nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni Dolenjc Zlatko Resman, strokovnjak da mu ni para. Spozna se na vse, oziroma na nič! In spet neke iniciative, mnenja,...... katerih namen je samo zavirati napredek in ustvarjati dvomljiva mnenja in negativno klimo. Zakoni so jasni in jih je potreba spoštovati. Za spoštovanje zakonov pa imamo inštitucije katere naj opravijo svoje delo.

2h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Lokalpatriot Dolenjc če si v svojem kraju želiš smrdljive industrije, potem povabi Kralja & company da ti jo zgradijo na dvorišču! In kakšne zakone imaš v mislih?? Samo tiste, ki so nas kožo pisani kapitalistom? Ali mogoče tudi tiste, ki ščitijo državljane in njihovo pravico do kvalitetnega življenskega okolja?? Namreč spoštovat je potrebno oboje!! Najprej pa občane oz. državljane!! Načrtovani projekt bi prinesel nekaj slabo plačanih delovnih mest, zasmradil pa vsaj pol občine!! Odločen NE!!¨Sicer pa se nihče ne vpraša o teh bajkovitih podzemnih vzgajališčih rib .... Kako in iz katerih vodnih virov bo zagotovljena potrebna voda?? Kakšna bo kvaliteta izhodne vode iz bazenov in ali bo uporabljana namakanje kmetijskih površin?? Odprtih vprašanj je nešteto. Na njih odgovarjajo pa le naložbeniki oz. lastniki podjetja .. Nobene študije neodvisnih inštitutov. Kako pa je če študije naroči in plača investitor, pa vemo. Prilagojene so plačniku ... Šentjernejčani pamet v glavo!!

1h nazaj Oceni Ups!! Vprašanje : kakšen vpliv bi imel " pobeg" jesetrov ali belug na avtohtone ribje vrste v reki Krki in njenih pritokih? Kako je mogoče katero koli ribjo vrsto vzrejati v popolno temi podzemnih bazenov?? Malo sem o tej metodi vzreje brskal po medmrežju, vendar ničesar ni najti!! Je to popolnoma nova zadeva in če ne, zakaj jo že ne uporablja nobena evropska država in če jo, katera??Kakšen naj bi bil sistem čiščenja odpadne vode oz. reciklaže in recirkuliranja in kolikšen odvzem iz površinskih vodotokov? Podobnih vprašanj je ogromno! In dobro je poznati relevantne odgovore. Ni dovolj le tvezenje o delovnih mestih in lakoti evropskega in ameriškega trga po teh produktih ter s tem povezanimi dobički lastnikov podjetja. Gre za od tega veliko pomembnejše stvari - kvaliteto življenja občanov in za zaščito že tako obremenjenega ekosistema in porečja reke Krke!!

3m nazaj Oceni dolenjc123 Kar se tiče delovnih mest je danes tako, da delavcev že zdaj ni. Se potem res sprašujem zakaj gradit eno ogromno packarijo tukaj. Lahko Kralj tudi v Bosni postavi. Torej zakaj tukaj v Šentjerneju, zakaj ne Brusnice, so samo u Šentjerneju tako bogi? Ne niso, kdor hoče delat ta že dela in priložnosti je dovolj. Sem pa takoj za to da se postavi nekaj kot je Yaskawa, tovarna robotov, ki jo bodo postavili v Kočevju, je en drug nivo. Preprostih delovnih mest je v Šentjerneju že vrh glave. Največji so v Podgorju. Uganite iz kje zadnje čase delavci prihajajo v Podgorje.