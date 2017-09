Odziv MO Novo mesto na članek "Župana na srečanje s podjetniki in trgovci mestnega središča ni bilo"

21.9.2017 | 11:40

Za pojasnila so bili minulo sredo na voljo Alojz Vovko in Danilo Malnar iz CGP, Tomaž Slak in Andrej Andrijanič. Danes popoldne bo srečanje na rotovžu še s prebivalci mestnega jedra. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto so se odzvali na članek, ki je povzel dogajanje na rotovžu minulo sredo, in ga v celoti objavljamo spodaj. Podobno srečanje bo sicer danes popoldne prav tako potekalo v mestni hiši, le da so tokrat nanj vabljeni stanovalci in stanovalke mestnega jedra.

Odgovor Mestne občine Novo mesto na prispevek »Župana na srečanje s podjetniki in trgovci mestnega središča ni bilo«

Prispevek z naslovom »Župana na srečanje s podjetniki in trgovci mestnega središča ni bilo« bi lahko potencialno zavajal bralce, da je bila na tem srečanju predvidena udeležba župana Gregorja Macedonija, kar pa ne drži. Udeležba župana na srečanju, ki je potekalo 13. septembra, glede na vsebino sestanka ni bila nikoli predvidena. Šlo je za sestanek povsem operativne narave, kar je bilo pred srečanjem tudi pojasnjeno. S tem namenom so bili prisotni vsi ključni strokovnjaki (za promet, gradbišče, vodenje projekta ipd.), ki sodelujejo pri projektu in bodo reševali vsa tehnična in operativna vprašanja na terenu. Na vseh ključnih strateških sestankih glede prenove je župan redno prisoten.

Lep pozdrav!

Meta Retar

Odnosi z javnostmi

MONM

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Primerno A je sploh kdo mislil, da je Macedoni "šprical" sestanek? Ne. Hec je, da se mnogim zdi, da bi bilo primerno, da bi tam bil, pa če je bilo to pred tem predvideno ali pa ne. Navsezadnje so se podjetniki želeli pogovoriti, kako prenovo izvesti tako, da bo v času tega preurejanja granitnih kock na Glavnem trgu dobro tudi za podjetnike, ki tam životarijo. 1h nazaj Oceni Skrivalnice Kje pa je župan bil potem ? Kje sta oba podžupana ? Nobeden ne utegne blagosloviti reven narod s svojo prisotnostjo ? Projekt je vreden 6.000.000€. 47m nazaj Oceni Jan Zadevo zakuhali novinarji DL ki predhodno objavljajo nepreverjene članke. Ponavadi se za take bedarije napiše opravičilo uredništva. Izpade kot da župan ni želel priti ali da se izogiba. Fajn pristransko poročanje ki se prodaja rajj da se krega in išče neobstoječe probleme. Preglej samo prijavljene komentatorje