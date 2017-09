Bo v Majzljevi gostilni domovala občina?

V Majzljevi gostilni sredi Šentjerneja naj bi do prihodnjega poleta začela delovati občinska uprava.

Šentjernej - Selitev iz sedanje občinske stavbe na Prvomajski cesti 3a, kamor so se preselili pred leti, je za občino Šentjernej že nekaj časa neizbežna. Čeprav je občini visoko najemnino z lisinško hišo Probanko Leasing d.o.o. uspelo večkrat znižati, pa se je vse skupaj zakompliciralo še, ker je šla Probanka vmes na DUTB, torej na slabo banko. Kot smo že poročali, se je občina z DUTB sicer vseskozi skušala dogovoriti, v prvi vrsti za odkup prostorov, ki jih zaseda, po neki razumni ceni, pri čemer bi se plačilo najemnine pretvorilo v kupnino, a niso našli skupnega jezika.

A ker so stroški na Prvomajski cesti le previsoki, občina pa teži k racionalizaciji, ter zaradi neurejenih in nejasnih razmerij z DUTB, pravno naslednico Probanke Leasing d.o.o., so po besedah direktorja občinske uprave Sama Hudoklina natančno proučili situacijo in se odločili za selitev.

Prva varianta je bil stari farovž na Trubarjevi cesti 5, kjer se nahajata že JP Ekološka družba Šentjernej (EDŠ) in Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)- tu je občina pred tem že domovala. Ta selitev bi se morala zgoditi že letos poleti, a po besedah Hudoklina, se je stavba ob podrobnejši preučitvi izkazala za nefunkcionalno, obnova pa bi bila predraga - sploh za rešitev, ki bi bila le začasna. Zato sprememba načrta.

»Odločili smo se, da ta denar raje namenimo za neko konkretno, trajno rešitev,« je povedal direktor občinske uprave. Občina se namreč namerava preseliti v znano Majzljevo gostilno, ki je že nekaj let zaprta in jo lastnik prodaja. Ker občina nima denarja za odkup ali obnovo, ji bo tu verjetno priskočila na pomoč Župnija Šentjernej. »Seveda pod pogojem, da ji občina v nekem doglednem času to odplača in potem ona postane lastnica stavbe,« je povedal Samo Hudoklin.

Šentjernejski župnik in dekan Anton Trpin je potrdil te namere župnije, o katerih je seveda seznanjena tudi Škofija Novo mesto, in dejal, da sedaj potekajo dogovarjanja z lastnikom in kaj več ne more reči. In od kod župniji tak interes? »Majzljeva gostilna stoji čisto blizu cerkve oz. drugih župnijskih stavb. Zato nam ni vseeno, kdo bi kupil gostilno in kakšna dejavnost bi bila notri, skratka želimo imeti dobrega soseda, želimo si miru. S sedanjim lastnikom smo dobro sodelovali. Drugi razlog pa je tudi ta, da gre župnija naproti občini in ji pomaga pri oživitvi centra Šentjerneja, trga na plac, kot rečemo, saj je to izrednega pomena za ta kraj,« je povedal župnik Trpin, tudi častni občan šentjernejske občine.

Po besedah Sama Hudoklina so prve zasnove idejnega projekta prenove nekdanje Majzljeve gostilne z okolico narejene, želijo pa si še čim več predlogov rešitev, ki jih bodo vključili v javno razpravo. Stavba je spomeniško zaščitena, zato seveda ne bo šlo brez sodelovanja novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi občina gradbeno dovoljenje dobila do konca letošnjega leta, do prihodnjega občinskega praznika pa bi bili obnova in selitev končani.

Nad takšno rešitvijo je navdušen tudi župan Radko Luzar, ki pravi, da je občina seveda zainteresirana, da se center obnovi in zaživi, kraj bi tako dobil čisto drugo podobo. Tako pa bo dosežen tudi cilj, da občina pride do svojih lastnih prostorov, kar pomeni konec zapravljanja denarja za visoko najemnino. Spomnimo, da so dosedanji stroški uporabe občinskih prostorov na sedanji lokaciji na Prvomajski cesti 3a občino (od 1. avgusta 2009 do 31. marca 2017) stali dobrih 806 tisoč evrov.

