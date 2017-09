Dvorana na Otočcu te dni pravi Babilon svetovnih jezikov

21.9.2017 | 12:30

Foto: Danilo Kesić

Otočec, Novo mesto - V športni dvorani na Otočcu se vse do sobote odvija veliko mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu za mlade. Na njem nastopa 240 igralcev in igralk iz 40 držav, ki tekmujejo v mladinski in kadetski kategoriji.

Po besedah organizatorjev, Namiznoteniškega kluba Krka in Namiznoteniške zveze Slovenije je ekipni del prvenstva navdušil s kakovostno igro, jutri pa se začnejo zaključni boji. V slovenskih starejših reprezentancah so štirje člani NTK Krka. Pri mladincih sta to Tilen Cvetko in Peter Hribar, pri mladinkah Živa Staniša in Aleksandra Vovk (njihove fotografije v galeriji).

Športna dvorana na Otočcu je tako pravi Babilon svetovnih jezikov, kakšne bodo končne uvrstitve naših tekmovalcev, pa bo znano v prihodnjih dneh.

Jože Urh, državni selektor, ki je moško ekipo Slovenije pred kratkim na evropskem prvenstvu v Luksemburgu suvereno pripeljal do bronaste medalje, je prve boje ocenil takole: »Mladi dokazujejo, da se v vseh državah dobro dela. Kako se bodo odrezali naši? Ta trenutek in po žrebu kaže dekletom nekoliko bolje. A dejstvo, da se je na Otočcu znova zbralo toliko mladih, je spodbudno. Tudi to, da iz Slovenije v vseh konkurencah nastopa po deset najboljših, torej kar 40 mladih.«

S. G.

Galerija