Pri iskanju izgubljenega gobarja sodeloval tudi policijski helikopter

21.9.2017 | 14:00

Policisti PU Novo mesto so bili včeraj v kar dveh primerih obveščeni, da sta se občana izgubila v gozdu pri nabiranju gob. Popoldne se je gobarka izgubilana območju Birčne vasi oziroma Padeža, vendar so jo svojci kmalu našli in posredovanje policistov ni bilo potrebno. V poznih večernih urah pa je potekala obširna iskalna akcija na območju kraja Pribinci, kjer so policisti iskali 84-letnega gobarja.

Okoli 21. ure so svojci policiste obvestili, da je ob 18. uri odšel v gozd nabirat gobe in se ni vrnil domov. Policisti so takoj pričeli z iskalno akcijo, v kateri so sodelovali črnomaljski policisti, vodniki službenih psov in gasilci. V iskanje pogrešanega je bil vključen tudi helikopter Letalske policijske enote. Pogrešani je imel s sabo mobilni telefon, zato so policisti lahko določili nekoliko ožje območje iskanja. Od pogrešanega so lahko dobili podatek ali vidi luči policijskih vozil oziroma sliši sireno. Pomembna je bila tudi informacija o koordinatah, ko je območje, kjer se je nahajal, preletel policijski helikopter. Nekaj po polnoči so prav na podlagi teh podatkov policisti in gasilci v gozdu našli pogrešanega 84-letnega moškega ter ga živega in zdravega predali svojcem.

Na gobarjenje pa se nanaša tudi kaznivo dejanje, ki so ga trebanjski policisti obravnavali v popoldanskih urah na območju Češnjic pri Trebelnem. Oškodovanec je parkiral avtomobil ob gozdni poti in odšel v gozd nabirat gobe. V času njegove odsotnosti je neznanec vlomil v avtomobil in iz predala armaturne plošče odtujil denar.

Nasvet policistov nabiralcem gob

Da bo gobarjenje prijetno in varno občanom svetujejo, da upoštevajo samozaščitne ukrepe. Če je možno, naj vozil ne parkirajo v gozdu ali na samotnih mestih. Vozila naj skrbno zaklepajo, zapirajo okna in v notranjosti ne puščajo ničesar. Že pred odhodom v gozd naj razmislijo, ali zares dobro poznajo območje, kjer nameravajo gobariti. V gozd naj se odpravijo dovolj zgodaj, da se bodo lahko vrnili še pred temnim delom dneva. S sabo naj vzamejo mobilni telefon in napolnijo baterijo, da bodo po potrebi lahko poklicali na pomoč. Ob hoji po gozdu naj bodo pozorni na smer hoje, posamezne točke ali značilnosti v gozdu, na podlagi katerih bi se lahko orientirali ob vračanju, " poudarja Sebastjan Virant, inšpektor v Sektorju uniformirane policije Policijske uprave Novo mesto.

Zaradi prehitre vožnje trčil v ograjo



Včeraj koli 15.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sotesko in Dvorom. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad osebnim avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo ob cesti. Voznik in trije sopotniki so se v nesreči lažje poškodovali. Oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Voznik traktorja povzročil nesrečo



Krški policisti so bili okoli 17. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti med Blanco in Brestanico. Opravili so ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik kmetijskega traktorja vozil iz smeri Blance proti Brestanici. Pri odcepu za Dolenji Leskovec je nenadoma zavil levo na lokalno cesto in odvzel prednost 25-letni voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Po trčenju je traktorist padel s traktorja in se poškodoval. Lažje se je poškodovala tudi voznica osebnega avtomobila. Policisti so še ugotovili, da je 55-letni moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje le-tega odklonil. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozila pod vplivom alkohola

V večernih urah so šentjernejski policisti dobili obvestilo o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Šentjerneja vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so 51-letno voznico izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 1,27 miligrama alkohola (2,64 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V kraju Medvedjek je v noči na sredo nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odtujil akumulator in 150 litrov goriva. Lastnika je oškodoval za 350 evrov. S strehe objekta v kraju Grič pri Klevevžu pa je v zadnjih dneh nekdo odtujil bakrene žlebove in bakrene cevi. Škode je za okoli 1000 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v jutranjih urah pri Rigoncah izsledili in prijeli državljana Turčije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. V minuli noči pa so v Jesenicah na Dolenjskem prijeli še dva državljana Albanije, ki sta prav tako nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku bodo tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

