Vrhovno sodišče: Do preklica javne dražbe ni prišlo zaradi objave primera v medijih

21.9.2017 | 14:15

Novo mesto - Za jutri napovedana javna dražba stanovanja na Klemenčičevi 3 v Novem mestu, ki jo je razpisalo tukajšnje Okrajno sodišče zaradi nekaj sto evrov dolga do družbe Terca in Komunale Novo mesto, je preklicana. Kot smo poročali pred dnevi, je na petkovo dražbo ob napovedi včerajšnjega protesta RCI opozoril njen predsednik Silvo Mesojedec.

RCI in (ne)reševanje romske problematike z dotično zadevo nimajo nič skupnega, Mesojedec je s tem primerom le opozoril, kako država različno ukrepa, ko se posamezniki znajdejo v stiski. V tem primeru je namreč lastnica stanovanja v Domu starejših občanov, njen sin je prejemnik socialne pomoči in med drugim se je do omenjenih dveh družb nabralo za skupaj manj kot 400 evrov dolga, Okrajno sodišče Novo mesto pa je sklicalo javno dražbo stanovanja, ocenjenega na dobrih 20 tisočakov. A jo je včeraj, ko je zgodba zaokrožila v javnosti, tudi preklicalo.

Zakaj oz. na čigavo pobudo se je sodišče tako odločilo, smo vprašali Vrhovno sodišče v Ljubljani, saj nas je zanimalo tudi, kdo je sploh predlagal izvršbo s prodajo nepremičnine, od koder so odgovorili: »V omenjeni izvršilni zadevi, v kateri je bila razpisana javna dražba, sta bila dva upnika. Za poplačilo svojega dolga je prvi upnik Komunala d.o.o. kot izvršilno sredstvo predlagal samo izvršbo na nepremičnino. Drugi upnik Terca d.o.o. pa je v prvi fazi predlagal izvršbo na sredstva dolžnice na bančnih računih in na osebne prejemke dolžnice. V drugi fazi, ko poplačilo ni bilo doseženo, je predlagal nadaljevanje izvršbe na nepremičnino. Sodišče samo ne sme izbirati drugega izvršilnega sredstva, kot ga predlaga upnik.«

Na Vrhovnem sodišču so za Dolenjski list še potrdili, da je bil dolg do Komunale že poplačan, o čemer je to javno podjetje sodišče obvestilo v torek, zato so predlog izvršbe umaknili. Včeraj je podobno storila še Terca, ki je sodišču predlagala odlog. Na naše vprašanje, ali se je preklic dražbe zgodil zaradi medijskega pritiska, so zavrnili: »S strani upnika Komunala d.o.o. je v sodišče v torek 19. 9. 2017 prejelo obvestilo, da je dolg do njihove družbe poravnan in da izvršbo umikajo. Dne 20. 9. 2017 pa je sodišče prejelo predlog za odlog s strani družbe Terca d.o.o., na podlagi česar je bil še istega dne izdan sklep o odlogu. Iz navedenega je razvidno, da do preklica javne dražbe ni prišlo v posledici javne objave primera v medijih.«

Podrobneje o primeru, ki spominja na litijski primer Vaskrsić, pa prihodnji četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović

Komentarji (2) 1h nazaj Oceni Ugani kdo Torej ima en iz novomeške komunale neizrecno željo po tujih nepremičninah. Le kdo bi to lahko bil ? Izredno lepa gesta od javnega podjetja. Terjajo za 300€ da lahko organizirajo zabave za 50.000€ 1h nazaj Oceni Občan Bravo gospod Mesojedec !