Ob Krki pristali kanadski letali

21.9.2017 | 17:00

Na letališču Cerklje ob Krki sta včeraj popoldne pristali kanadski letali CF-188 (Foto: J. K.)

namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder (Foto: M. L.)

Veleposlanica Kanade v Sloveniji Isabelle Poupart (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Letališče Cerklje ob Krki je včeraj obiskala kanadska delegacija, pristali sta tudi dve kanadski letali CF-188. Na slovesnosti, ki so jo organizirali ob tem, so spregovorili namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder, nerezidenčna veleposlanica Kanade v Sloveniji Isabelle Poupart in stalni predstavnik Slovenije pri Natu Jelko Kacin.

Dogodka so se na kanadski strani udeležili med drugimi poleg veleposlanice Isabelle Poupart še namestnica stalne predstavnice Kanade pri Natu Vera Alexander, poveljnik kanadskega letalskega oddelka v Romuniji major Kevin Foster ter na slovenski strani poleg predstavnikov poveljstva letališča in namestnika načelnika generalštaba generalmajorja Alana Gederja še nekateri predstavniki obrambnega ministrstva. Ob obisku so predstavniki obeh strani ugotovili, da Slovenija in Kanada že sodelujeta med drugim tudi na vojaškem in obrambnem področju. Zavzeli so se za še več sodelovanja.

Veleposlanica Isabelle Poupart je med drugim spomnila, da 21. septembra začne začasno veljati trgovinski sporazum med Kanado in Evropsko unijo (CETA), ki po njenem pomeni veliko priložnost tudi za Slovenijo.

M. L., foto: M. L. in J. K.

