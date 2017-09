Zlati Žiga Dimec v dresu Krke najprej proti "Dončićevi" Iliriji

21.9.2017 | 20:20

Zlati Žiga Dimec (Foto: Fiba Eurobasket 2017)

Novo mesto - Članska ekipa Košarkarskega kluba Krka se od začetka avgusta pripravlja na novo sezono. Jutri (petek) ob 18. uri pa bodo v športni dvorani Marof odigrali pripravljalno tekmo, ki bo nekaj posebnega. Ekipo bo po vrnitvi iz Turčije dopolnil nihče drug kot naš zlati reprezentant, Žiga Dimec. Žiga je edini slovenski reprezentant, ki bo v novi sezoni igral za slovenski klub, na kar so v KK Krka seveda tudi zelo ponosni.

Foto: Fiba Eurobasket 2017

Zato so se odločili, da vse ljubitelje košarke lepo povabijo na prvo Žigovo tekmo po zlati kolajni in pred samo tekmo, (ki se začne ob 18. uri v Športni dvorani Marof) pripravijo kratek program s predstavitvijo ekipe in seveda, poklonom naši zlati košarkarski reprezentanci ter njenemu članu, Žigi Dimcu, kateremu bo novomeški klub dom že tretje leto zapored.

Nasprotnik Krke na tej pripravljalni tekmi pa bo ekipa KK Ilirija, ki jo vodi nihče drug kot oče slovenskega čudežnega dečka, Saša Dončić.

Aktualna članska ekipa KK Krka, ki jo vodi Simon Petrov, je letos sicer sestavljena iz večine novomeških fantov, ki so visoko motivirani za uspehe.In čeprav bo petkova tekma pripravljalna, so odločeni, da zmaga ostane v Novem mestu.

Uradno bodo sicer novo tekmovalno sezono krkaši začeli s Superpokalom. Tekma, s katero se že tradicionalno začenja slovenska klubska sezona, bo v četrtek, 28. septembra v ljubljanski hali Tivoli, nasprotnik Krke pa bo KK Petrol Olimpija.

S. G.