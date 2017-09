Gazela je Adrii Dom kot zlata medalja

21.9.2017 | 20:50

Priznanje je prevzela direktorica Adrie Dom Marta Kelvišar. (Foto: B. B.)

Ekipa Adrie Dom (Foto: B. B.)

Trojica nominiranih: Stanislav Grubar (BOS Grubar), Marta Kelvišar (Adria Dom) in Andraž Rumpret (Iskra PIO). (Foto: B. B.)

Novo mesto - Družba Dnevnik je v Šolskem centru Novo mesto razglasila drugega finalista slovenske gazele 2017. Metodološka komisija je za najuspešnejše hitrorastoče podjetje dolenjsko-posavske regije izbrala črnomaljsko Adrio Dom, nominirani pa sta bili tudi šentjernejski podjetji BOS Grubar in Iskra PIO.

"Priznanje meni in mojim sodelavcem pomeni toliko, kolikor Sloveniji zlata košarkarska medalja," je bila prejemu dolenjsko-posavske gazele vesela direktorica Adrie Dom Marta Kelvišar.

Adria Dom, ki Kelvišarjeva vodi zadnja tri leta, zaposluje 214 ljudi in je specializirano za razvoj in proizvodnjo mobilnih hišic in zadnja leta tudi razkošnih šotorov za t.i. glamping. Podjetje, ki je del skupine Adria Mobil, je v zadnjih treh letih prodajo povečalo za 45 odstotkov. Na tujih trgih ustvarijo kar 99 prihodkov, od tega več kot 70 odstotkov v Italiji in na Hrvaškem, medtem ko z novorazvito mobilno hišo za celoletno bivanje krepijo prodajo na zahodnoevropskem in skandinavskem trgu. Podjetje je lani ustvarilo 24,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, za letos pa načrtujejo podoben obseg.

V zadnjih desetih letih so v Adrie Dom izdelali več kot 10.000 mobilnih hišic. V letih od 2011 do 2016 so prihodke več kot podvojili - z 10,7 na 27,5 milijona evrov -, dobiček pa se je v tem času početveril - s 400.000 evrov je zrasel na 1,7 milijona.

BOS Grubar je družinsko podjetje, specializirano za izdelavo naprav, linij in orodij za proizvodnjo izdelkov široke porabe in za namensko proizvodnjo. Sodelujejo s podjetji, kot so Akrapovič, Arex, Danfoss, Revoz, TPV, ABB in druga. Podjetje, katerega temelje je ustanovitelj Stanislav Grubar postavil že leta 1995, zaposluje 17 ljudi. Do leta 2003 se je podjetje ukvarjalo z obnovo in prodajo rabljenih strojev, potem pa se je usmerilo v izdelavo lastnih strojev, naprav in orodij za potrebe avtomobilske in namenske industrije, za domači in tuji trg. Njihovi stroji delujejo v Italiji, na Češkem, v Nemčiji, v državah nekdanje Jugoslavije in v Grčiji, v prihodnjem letu pa se pripravljajo tudi na vstop na mehiški trg. Direktor načrtuje, da bo vodenje podjetja uspešno predal drugi generaciji. Podjetje je lani ustvarilo 1,77 milijona evrov prihodkov, letos pa pričakujejo 20-odstotno rast.

Iskra PIO je dinamična šentjernejska gazela, ki jo vodi Andraž Rumpret in se je za naslov gazele regije potegovala že lani. Podjetje je edini slovenski proizvajalec najzahtevnejše industrijske opreme za čisto in čistilno tehnologijo za raziskovalne inštitute, medicinske ustanove, farmacevtska podjetja, lekarne in druge kupce. Lani je ustvarilo 10,6 milijona evrov prihodkov, zaposluje pa že približno 110 ljudi, večinoma visoko izobraženih. Podjetje, ki so ga ustanovili leta 1991, je odličen primer uspešnega poslovanja, čeprav je v lasti kar osmih lastnikov. Lani so delež izvoza povečali že na 70 odstotkov, prodajajo v Nemčijo, Belgijo, na Poljsko, Hrvaško, v Srbijo, na Madžarsko, v Rusijo in v Južno Afriko.

B. B.

Galerija