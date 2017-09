Krka zaključuje prevzemno operacijo na Kitajskem

21.9.2017 | 21:15

Jože Colarič nameravo Krko utrditi na trgih Daljnega Vzhoda. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeška Krka je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila, da bodo v naslednjih mesecih svojo prisotnost na Kitajskem povečali z ustanovitvijo skupnega podjetja (joint venture), v katerem bo imela Krka večinski delež.

Več podrobnosti za zdaj iz Krke ne navajajo, so pa že na julijski skupščini sporočili, da so konec leta 2016 na Kitajskem identificirali možno prevzemno tarčo, v kateri bi lahko pridobili najmanj 51 % lastniški delež.

Dejali so, da gre za manjšo družbo, ki se ukvarja s farmacevtskim razvojem, ima veliko znanja z regulatornega področja in razpolaga z manjšimi kapacitetami za proizvodnjo tablet, suspenzij in injekcij. Njena trenutna letna prodaja znaša manj kot 10 milijonov evrov. Pomembno pa je tisto, kar jim tarča kot razvojna osnova za vstop na kitajski trg lahko prinese v nekaj letih.

Prevzem jim bo zagotovil registracijo ter kasnejšo proizvodnjo in prodajo njihovih izdelkov na kitajskem trgu z visokim potencialom prodaje, in sicer od leta 2020 dalje. Družba bo predstavljala jedro njihovih aktivnosti na tem velikem trgu, ki ji bodo preko pogodbenih in kapitalskih povezav dodajali proizvodne in prodajne kapacitete.

Po podpisanem pismu o nameri so v maju izvedli tehnološki skrbni pregled, v juniju pa s pomočjo zunanjih svetovalcev začeli izvajati še finančni in pravni skrbni pregled.

Kot pravijo v Krki, je na Kitajskem je v zadnjih dveh letih prišlo do pomembnih sprememb v smeri večje reguliranosti farmacevtskega trga in hkrati spodbujanja proizvodnje in prodaje zdravil, kar je priložnost za Krko in njen širok portfelj izdelkov.

B. B.