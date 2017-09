Gorelo v sušilni peči za lakiranje

22.9.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.07 uri je zagorelo v gospodarskem objektu v Obrtniški ulici v Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Račje selo in Ponikve so pogasili požar v sušilni peči za lakiranje ter pregledali in prezračili prostore. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

V trku dva poškodovana

Ob 20.31 sta na cesti Loka-Gorenja Stara vas v občini Šentjernej trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so odklopili akumulatorja na vozilih, razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, pomagali reševalcem, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Naplavine pod mostom

Ob 6.45 so pri gradu Otočec v naselju Otočec, občina Novo mesto, naplavine ogrožale lesen most. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili tri naplavljena drevesa in več vejevja pod lesenim mostom in pri čolnarni.

Ob 8.17 so tudi na Šentpeterskem lesenem mostu, občina Novo mesto, naplavine ogrožale most. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili pet naplavljenih dreves in več vejevja na opornih stebrih lesenega mostu.

Podtalnica v kleti

Ob 12.34 je v Šmarjeških Toplicah podtalnica zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šmarjeta so izčrpali šest kubičnih metrov vode.

Razlito olje

Ob 7.51 je bilo na parkirišču v Obrtniški ulici v Trebnjem, razlito hidravlično olje. Gasilci PGD Trebnje so madež popivnali in posuli z vpojnim sredstvom ter očistili mesto razlitja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE na izvodu ODRGA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 12. in 14.30 uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 1 med 6. in 7. ter med 14.30 in 15. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas 2, Veniše med 8. in 11. uro.

M. K.