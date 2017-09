Z edinstvenim stolčkom Belokranjci med najbolj inovativnimi mladimi talenti

22.9.2017 | 09:15

Črnomelj, Celje - Na nedavnem 50. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, največjem poslovno-sejemskemu dogodku v Sloveniji, je nobvo priznanje za svoje delo dobila ekipa Active Chair iz Črnomlja.

Z edinstvenim stolčkom za aktivno sedenje otrok (Mushy by Active Chair) so se predstavljali kar na dveh mestih, v sklopu OOZ Črnomelj in na razstavnem prostoru, namenjenem izbranim MOS-ovim Podjetnim talentom. Gre za prvo belokranjsko ekipo in produkt, ki je prišla v ta izbor. A to še ni vse, ekipa je prejela častno priznanje za drugo mesto med najbolj inovativnimi podjetnimi talenti tega leta za aktivni stol Mushy by Active Chair.

"Čestitke tudi sejemskim kolegom, 1. mesto je prejela ekipa, ki stoji za aplikacijo AmblyoPlay - pametno interaktivno terapijo vida za otroke z lenim očesom, 3. mesto pa ekipa, ki izdeluje QuickShoeLace - elastične vezalke, ki se jih ne zaveže, temveč zapne. Naj povem, da z ekipo AmblyoPlay že snujemo potencialno poslovno sodelovanje, saj nas oboje združuje skrb za zdravje otrok,” je dejal Sebastjan Štarkel in dodal: "Še bolj pa smo veseli vseh, ki so obiskali naš razstavni prostor in izkazali izjemno zanimanje. Tukaj ne gre le za navdušene starše, ampak tudi za izjemne strokovnjake iz področja specialne pedagogike, športa, fizioterapije in zdravstva. Ti ljudje nas spremljajo že nekaj mesecev in so sejem izkoristili, da spoznajo produkt v živo, saj želijo stolčke uporabljati tudi v svojih terapevtskih centrih ali vrtcih."

Ekipa Active Chair, ki jo poleg Sebastjana sestavljata še Mateja Vrščaj in Tomaž Aupič, se zavzema, da bi se otroci čim več gibali, tekali po gozdu, plezali, skakali, vrteli,... če pa otrok že sedi, je tukaj otroški stolček Mushy, ki delček tega gibanja omogoča tudi med sedenjem.

