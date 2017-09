Kolesarjenje je zdaj varnejše in prijetnejše

22.9.2017 | 10:00

Foto: Občina Krško

Brestanica - Občina Krško je pred tremi leti uredila kolesarsko povezavo iz Brestanice proti Senovemu, lani je bil urejen predor nekdanje ozkotirne železnice, včeraj pa so slovesno odprli nov 1,5 kilometra dolg odsek kolesarske poti skozi Brestanico.

Kolesarska pot v Brestanici je tako zdaj povezana še od zaključka kolesarske poti od manjšega predora do Ceste na ribnik preko in naprej mimo ter ob Cesti prvih borcev vse do navezave pri gostišču Alegro. Obstoječa povezava od Ceste na ribnik do termoelektrarne, ki je bila do sedaj na voljo za ves promet, torej tudi za motorni, je prekategorizirana iz ceste za motorni promet v kolesarsko stezo. Le stanovalci ob tej poti bodo imeli dovoljenje za dostop, so sporočili iz občine Krško.

Za celotni odsek kolesarske poti od železniške postaje Brestanica do Senovega, dolg približno štiri kilometre, je občina Krško vložila okoli sto tisoč evrov.

Kot je ob odprtju dejal župan mag. Miran Stanko, je v občini Krško zdaj skupno 12 kilometrov kolesarskih poti, seveda pa je še kar nekaj načrtov, od povezave kolesarske poti na Senovem, pa poti v okviru projekta Sava – Krka bike, veliko priložnosti je tudi še ob reki Savi.

Novo kolesarsko pot so z otvoritveno vožnjo odprli kolesarji OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ XIV. divizije Senovo, ki so pot nadaljevali proti Koprivnici, s pesmijo in plesom pa so dogodek popestrili malčki iz brestaniškega vrtca, skupini Ježki in Mravljice.

S. G.

Galerija