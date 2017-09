Na Grmadi bodo vrata spet odprta

22.9.2017 | 12:00

Koča na Grmadi je že nekaj let zaprta, a se ji spet obetajo bolj živahni časi. (Vir: PD Videm Krško)

Krško - Če bo šlo vse po načrtih, bo planinska koča na Grmadi že prihodnjo pomlad spet odprta za javnost. Po tistem, ko je občina lani sprejela občinski prostorski načrt, je namreč Planinsko društvo (PD) Videm Krško sprožilo postopek legalizacije objekta.

»V postopku legalizacije smo doslej izpolnili vse pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na koncu postopka občina določi še višino komunalnega prispevka, in ker smo majhno in nepridobitno društvo, smo občino zaprosili za odpis tega stroška. Glede na to, da delujemo v javnem interesu, o tem imamo tudi odločbo ministrstva za šport, pričakujemo, da nam bo občina v tem ustregla,« pripoveduje predsednica PD Videm Krško Irena Lekše.

Kot vse kaže, bo občina prošnji planincev ustregla, saj je župan Miran Stanko na dnevni red septembrske seje uvrstil tudi predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za legalizacijo planinskega doma na Grmadi. »Cilj predlaganega akta je, da se društvu, ki gradi objekt v splošnem javnem interesu, omogoči lažje ter izboljšano delovanje v javnem interesu na področju športa ter s tem pospeši planinsko, preventivno in humanitarno dejavnost, vzgojo ter izobraževanje v vseh oblikah planinske dejavnosti, skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,« je zapisano v predlogu sklepa, 4.900 evrov, kolikor znaša višina odmerjenega prispevka, pa bo občina nadomestila iz nenamenskih proračunskih prihodkov.

Kot pravi Lekšetova, bo koča, ko bodo dobili vsa potrebna dovoljenja, odprta med vikendi, poleg gostinske ponudbe pa bo omogočala tudi prenočitve. »Ko bomo zaprosili za obratovalno dovoljenje, nas bodo obiskali inšpektorji in povedali, kaj vse je še treba postoriti. Upam, da se ne bo preveč zapletlo in da bomo do pomladi lahko začeli normalno obratovati,« pravi predsednica krških planincev.

Koča na priljubljeni izletniški točki nad Krškim je za javnost sicer zaprta že kakih šest let. Planinsko društvo jo uporablja le za svoje sestanke, tečaje in podobno.

PD Videm Krško, ki je bilo ustanovljeno leta 1989, je kočo začelo graditi v začetku 90. let prejšnjega stoletja. A lastnik zemljišča, na katerem koča stoji, jim je dal parcelo le v uporabo, saj ga je pogodba o dedovanju zavezovala, da zemljišča še nekaj let ne sme prodati. Ker niso bili lastniki zemlje, niso mogli pridobiti niti gradbenega dovoljenja in koča je ostala črna gradnja.

Planinci so, ko se je nekaj let kasneje odprla možnost za prodajo, zemljišče s kočo ob koncu 90. let kupili. »Ko sem leta 2005 postala predsednica društva, smo takoj podali pobudo za legalizacijo objekta, a težava je bila, da Krško ni imelo občinskega prostorskega načrta, ki bi ta postopek omogočil,« pravi Lekšetova. V letih čakanja na ta dokument se je okoli koče dvigovalo kar nekaj prahu, izdana je bila celo odločba za rušitev, a je planincem ob strani ves čas stala lokalna skupnost, tako da do tega dejansko nikoli ni prišlo.

Boris Blaić

