Vodo plačuje najemnik bazena

22.9.2017 | 15:30

Foto: B. B., arhiv

Krško - Krške občinske svetnike skrbi odnos med občino in najemnikom brestaniškega bazena, Proecto Roka Umka. Kdo bo plačeval stroške kopalne vode, je že na junijski seji zanimalo svetnika SMC Dušana Dornika, julija pa je to vprašanje ponovila še Milena Bogovič Perko (SDS).

Iz občinske uprave, natančneje oddelka za družbene dejavnosti, so Dorniku namreč odgovorili, da pogodba med občino in Proecto določa, da bo podjetje z Malega Kamna krilo tudi stroške kopalne vode in njenega ogrevanja, v rebalansu proračuna, ki so ga svetniki potrdili julija letos, pa je tudi postavka v višini 13.000 evrov za kopalno vodo brestaniškega bazena. Kako gre to skupaj, je spraševala Milena Bogovič Perko.

Gre, odgovarjajo na oddelku za družbene dejavnosti. »Najemnik krije stroške obratovanja bazena, kot je to določeno v pogodbi. Večino stroškov plačuje neposredno dobaviteljem, izjema pa je kopalna voda iz termoelektrarne Brestanica, za katero je račun izstavljen občini Krško, ki ga potem prefakturira najemniku.«

Občina je bazen v Brestanici družbi Proecta oddala to pomlad, in sicer za obdobje osmih let po ceni 9.000 evrov na leto. Pred tem je bazen tri leta najemal Mladinski center Krško, ki pa je z njim v tem času ustvaril okoli 20.000 evrov izgube. Pred MC Krško je z bazenom upravljal Zavod Ragia, pri katerem je kot direktor v evidencah Ajpesa še vedno vpisan Rok Umek, torej sedanji direktor in lastnik družbe Proecta.

B. Blaić