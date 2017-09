Več kot 50 prebivalcev KS Center z vprašanji o prenovi

22.9.2017 | 10:30

Na rotovžu se je včeraj popoldne zbralo nekaj več kot 50 stanovalcev mestnega središča. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Včeraj je na rotovžu potekalo srečanje predstavnikov občine in CGP s stanovalci mestnega središča. Štiri dni pred začetkom gradnje so jim predstavili potek načrtovane prve faze in z njo povezano spremembo prometnega režima, nato pa odgovarjali na njihova številna vprašanja.

Podobno kot na srečanju s poslovnimi subjekti so o prenovi včeraj govorili Tomaž Slak ter Alojz Vovko in Danilo Malnar iz CGP, Andreja Andrijaniča pa so zadolžili za »osebno na terenu«, ki bo ves čas na voljo za sprotno reševanje težav. Temu sta namenjena tudi e-naslov prenova@novomesto.si in pa gsm številka 051/663-030.

Prva faza prenove, ki naj bi trajala nekaj mesecev, bo zajela območje od mosta do Hiše kulinarike na Glavnem trgu ter Pugljevo ulico. Oba odseka bosta povsem zaprta za motorni promet, ki bo potekal po Sokolski ulici in Kandijskem mostu kot izhod iz mesta ter levo ob tržnici in po Rozmanovi ulici. Slak je vnovič opozoril, da so časovnice okvirne, saj izvajalci ne vedo, koliko časa bodo potrebovali za gradnjo, ki je odvisna tudi od vremenskih razmer, neznanka pa so še arheološka dela. Malnar je prebivalcem središča dejal, da bodo do svojih hiš ves čas lahko dostopali peš, dovoz po gradbišču pa bo možen le v izjemnih primerih in če bo v naprej dogovorjen z vodjo gradbišča. Kot smo poročali, bo temu namenjena tudi t.i. gradbiščna pisarna na Glavnem trgu 2.

Predvidoma v začetku prihodnjega leta bo stekla še druga faza, ko bodo za motorni promet zaprli tudi Kandijski most. Spremembe bodo tudi na Rozmanovi ulici, kjer bodo uredili bočna parkirna mesta, saj bodo tovorna vozila med gradnjo na trg dostopala po mostu in ga zapuščala po Rozmanovi.

Tudi v KS Center se prenove veselijo, a se bojijo prometnega kolapsa, saj med drugim še vedno ni urejeno krožišče pri makadamskem parkirišču v Kandiji, ki bo primarno nadomestno parkirišče tako za stanovalce kot obiskovalce centra. Opozorili so tudi, da bi bilo treba spremeniti režim na semaforiziranem križišču Rozmanove in Seidlove ceste, sicer bodo nastajali preveliki zastoji. Pristojni z občin so jim odgovorili, da bo to mogoče po vzpostavitvi zapor, saj predvidevajo, da se bo večji del tranzitnega prometa, ki naj bi predstavljal tudi 60 odst. sedanjega prometa v centru, umaknil. A Novomeščani se bojijo, da to ne bo dovolj, saj bodo zastoji tudi na okoliških poteh ob znanem dejstvu, da mesto nima ustreznih obvoznih poti in mu manjka še kakšen most. »To drži in se z vami strinjam. A če bi sedaj čakali na državo, da zgradi obvoznice in še kakšen most, bi se prenova zopet odmaknila za leta,« je poudaril Slak.

Glede pakiranja jim je Miloš Dular povedal, da naj uporabljajo omenjeno makadamsko parkirišče, pa tudi parkirišče na Florjanovem in Novem trgu (druga cona za pošto). Tam bodo lahko parkirali tudi z obstoječimi dovolilnicami, na občinskem svetu pa bo občina v četrtek predlagala, da bodo stanovalci prejeli brezplačne dovolilnice, prav tako za prihodnje leto. Včeraj so jim predstavili tudi potek prometa po zalednih ulicah mestnega središča, s poudarkom, da bodo te na voljo izključno stanovalcem. »Tisti, ki živimo ob Šolski ulici, neposredno stopamo na cesto. In če bo vse to stoječa kolona, ne bomo mogli niti iz hiš,« je bojazni opisala ena od stanovalk. Skrb zbuja vrsta aktivnosti, ki potekajo v centru, kot je denimo Glasbena šola Marjana Kozine, ki jo obišče na stotine otrok dnevno. »Starše pozivamo, da uporabljajo »drop-off« točko pri vodnjaku. Tam se bo mogoče za krajši čas ustaviti, da odložijo otroke za glasbeno šolo. Ti se bodo potem sprehodili do šole po pločniku, gradbišče bo ograjeno in dostop bo varen. Zaledne poti so namenjene izključno za vas, kar bomo s prometno signalizacijo označili že pri Knjižnici Mirana Jarca, če bodo težave, pa bodo tam tudi redarji in policisti,« je dodal Dular.

Izvajalci so še povedali, da se bo opisana 1. faza gradnje na nek način ponovila v pomladanskem času, promet na Glavnem trgu pa se v celoti ne bo sprostil niti med 3. fazo na Rozmanovi ulici, saj bodo potekala še zaključna dela na trgu. »V ponedeljek po jutranji konici bomo vzpostavili prometni režim, ki na Kandijskem mostu dovoljuje le izhod iz mesta. In tako bo ostalo za vedno, saj je tak režim predviden tudi po zaključeni prenovi,« je še dodal Slak.

Predstavniki občine so včeraj ponovili, da če bi faze gradnje uredili kakorkoli drugače, bi to prenovo zavleklo za vsaj šest mesecev, pa tudi podražilo do te mere, da bi lahko celotni projekt ugasnil, še preden se je dejansko začel. A eden od stanovalcev je opisal zagato staršev: »Če ima prvi otrok v glasbeni šoli neko obveznost ob 13.30 in ga bo treba odložiti pri vodnjaku, drugi otrok pa ima pol ure kasneje plesne vaje v Bršljinu, kako naj to izvedejo? Že sedaj so med prometnimi konicami veliki zastoji.« Slak je priznal, da je mesto pred »izrednimi stanjem«, a dodal, da se bo po izkušnjah iz drugih mest večina navadila oz. znašla v tednu ali dveh, sicer pa bodo težave reševali sproti.

M. Martinovič

3h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni lokalpatriot A macedonija spet ni bilo, al kako ? Nimaš kaj, človek obvlada skrivalnice in strah, oz. bahatost....soočanja FACE to FACE s problematiko so njegova najmočnejša stran in celoten pečat te "uspešne" vladavine.:) Bravo. 3h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Saj ni res, pa je Slak je končno uspel povedati da se bo kredit od obnove odplačeval še 12 let, ups. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lokalpatriot Ta projekt je po mojem "subjektivnem" mnenju : Nabijanje egotripa in samovšečnost neke bolane osebe, predvolilno kupčkanje in prilizovanje za ponovni mandat, ter legalno omogočanje posebaj "izbranim dolgoprstnežem" pri easy stegovanju krempljev po davkoplačevalskem denarju. To je vsa korist tega projekta strjena v 3. točke. Čisto enostavno. Naj razume kdor more..predvsem tisti, ki to podpirajo in celo sodelujejo pri tem. Cestitam jim na taki "skrbi za splošno dobro" občanov. Bravo. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Oh Meni je enostavno noro, da je ob vseh pomembnih problemih, ki jih imamo v tem mestu, Macedoni pripravljen vreči 6.000.000 evrov za zlaganje granitnih kock na Glavnem trgu. Ne rečem, da trga ni treba urediti, ampak prej je treba še marsikaj drugega (vrtci, šole, ceste, kolesarske, mostovi, obvoznica, šport, ...) Predvsem pa bi to reč lahko naredili za kaj manj denarja. Pa kje nam je pamet? 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni anonymous A ni tako, da bo od teh 6 mio EUR jih 5 mio dal nek Evropski sklad? Sicer pa tudi mene skrbi ta prenova in režim, po drugi strani pa sem - vsaj zaenkrat - zadovoljen, da se je nekaj začelo delati na tem. Prej sem 30 let poslušal vse po vrsti, kako bi bilo treba uredit Glavni trg, pa se ni nikoli nič zgodilo... 32m nazaj Oceni ata od Jana anonymus = Rotovžus 18m nazaj Oceni EUSSR Od 6 mio EUR jih bo 5 dala občina, 1 mio EUR pa bo pravtako dala občina. Evropski sklad ni neumen da bo podpiral take projekte.