Upravna enota Grosuplje zaprla krajevni urad v Ivančni Gorici

22.9.2017 | 11:10

Občani, ki pridejo na krajevni urad v Ivančni Gorici, naletijo na zaprta vrata in tole obvestilo. (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - Prejšnji teden je Upravna enota Grosuplje za nedoločen čas zaprla krajevni urad Ivančna Gorica. Stranke so naletele na zaklenjena vrata in obvestilo, iz katerega je razvidno, da so to naredili zaradi kadrovskih ter organizacijskih težav. Neuradno smo izvedeli, da naj bi uslužbenka, ki je doslej delala v tem krajevnem uradu, dala odpoved.

Da je občina z več kot 16.000 prebivalci ostala brez pisarne, kjer bi občani lahko naročili osebno izkaznico, potni list in uredili ostale upravne zadeve, se sliši skoraj neverjetno. Ljudje so sedaj prisiljeni te reči urejati v 16 kilometrov oddaljenem Grosupljem, na sedežu upravne enote.

Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je načelnici Upravne enote Grosuplje mag. Loreni Goričan že prejšnji teden poslal protestno pismo, v katerem je zahteval dodatna pojasnila, v njem je izrazil tudi bojazen, da bi začasno zaprtje prešlo v trajno ukinitev, s čimer, se občina seveda ne strinja.

"V odgovoru na županovo pismo je načelnica upravne enote podrobno pojasnila vzroke za začasno zaprtje in zagotovila, da gre resnično samo za začasni ukrep do zaključka vseh kadrovskih postopkov za zaposlitev novega sodelavca. Občina Ivančna Gorica bo še naprej podrobno spremljala potek vseh postopkov do ponovnega odprtja krajevnega urada," so objavili na spletni strani ivanške občine.

J. A.