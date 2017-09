Odkar jih opazujejo, so se kar umirili

22.9.2017 | 14:40

Tu smo, pazite, kako vozite! (Foto: M. L.)

Igral je ansambel osnovne šole Krmelj. (Foto: M. L.)

V čast prikazovalniku so spustili balone. (Foto: M. L.)

Krmelj - V Krmelju pri stari šoli so včeraj uradno predali v uporabo prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«. Napravo, ki so jo postavili ob državni cesti, ki je tudi šolska pot, je zagotovila občina Sevnica v sodelovanju s Siproniko in Zavarovalnico Triglav.

Odprtje prikazovalnika so s programom pospremili učenci OŠ Krmelj. Ravnateljica Gusta Mirt je v nagovoru med drugim poudarila, da prikazovalnik spodbuja k vrednotam in pravilnemu ravnanju in je zato tudi vzgojno sredstvo.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je učence nagovarjal, naj gredo v šolo peš in s kolesom, a je pri tem poudaril, da je za tako pot v šolo pomembno, da je šolska pot varna.

Prikazovalniki občutno umirjajo promet, kot je dejal direktor krške območne enote Zavarovalnice Triglav Viktor Richter.

Slovesnosti se je udeležil tudi Primož Kozmus, in sicer v vlogi enega od ambasadorjev projekta Skupaj umirjamo promet.

M. L.

