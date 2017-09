Hvalnica glasbi mlade sopranistke

22.9.2017 | 13:00

Mlada sopranistka Jerica Steklasa je na včerajšnjem koncertu Hvalnica glasbi navdušila. (Foto: J. S.)

Tukajšnjo sopranistko je na klavirju spremljala priznana francosko-belgijska pianistka prof. Joelle Bouffa.

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili avlo trebanjskega CIK-a.

Trebnje - Avla Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje je bila sinoči malodane pretesna za vse, ki so želeli prisluhniti sopranistki Jerici Steklasa, sicer trebanjski rojakinji, ki je otroška leta preživela na Vrhovem pri Šentlovrencu. V skoraj dve urni glasbeni poslastici, ki obiskovalcev ni pustila ravnodušnih, jo je na klavirju spremljala prof. Joelle Bouffa, priznana francosko-belgijska pianistka, rojena v Južni Afriki, od leta 1989 pa živi in deluje na Dunaju, kjer od leta 1995 poučuje in korepetira na oddelku za petje dunajske Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost.

Mlada sopranistka Jerica Steklasa je svojo glasbeno pot začela s šestimi leti z igranjem violine, tri leta kasneje pa tudi klavirja. Pri trinajstih letih je na glasbeni šoli Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana začela še učenje petja in dve leti kasneje pevsko izobraževanje nadaljevala na srednji stopnji omenjenega konservatorija. Na študij opernega petja se je nato odpravila na Dunaju, kjer je na Akademiji za glasbo in upodabljajočo umetnost marca lani uspešno zaključila dodiplomski študij, zdaj pa na Dunaju pevsko izobraževanje nadaljuje na podiplomskem študiju.

Kljub svoji mladost se lahko mlada sopranistka že pohvali s številnimi nastopi tako doma kot v tujini, kjer prejema odlične kritike, sodelovala je tudi že s priznanimi slovenskimi in tujimi dirigenti ter vrhunskimi orkestri, ob tem je tudi dobitnica številnih prvih državnih in tujih priznaj.

Izbrani program sinočnjega koncerta, na katerem je rdečo nit spretno prepletla Urška Steklasa, so poimenovali Hvalnica glasbi, v okviru praznovanja Leta kulture Temeniške in Mirnske doline pa ga je pripravila občina Trebnje v sodelovanju s trebanjsko izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnost, CIK-om Trebnje in Glasbeno šolo Trebnje.

J. S.

