Na Gačah spet pričakujejo pomoč občin

22.9.2017 | 13:25

Semič - Tukajšnji svetniki so na 21. redni seji obravnavali 13 točk dnevnega reda. Precej časa so se zadržali ob informaciji županje Polone Kambič, da podjetje Smuk do 30. junija ni plačalo prvega obroka kupnine za smučišče na Gačah, zato je prenehala veljati pogodba z Iskro, ki je spet prevzela Gače pod svoje okrilje.

Organizira pa se skupina ljudi, ki pripravljajo vizijo razvoja turističnega centra na Gačah do leta 2025. Za odločitev o ustanovitvi gospodarske družbe, s katero bi uresničila svoje načrte, potrebuje pomoč občin. Kot je povedala županja, bi potrebovali pomoč v obliki nakupa smučarskih vozovnic za zimsko dejavnost za vzgojno-izobraževalne zavode v višini 50.000 evrov brez DDV na leto in sicer za pet let. Zato pa naj bi 16 občin do 30. septembra podpisalo pismo o nameri, ki ni zavezujoč dokument, je pa zagotovilo, da bo smučišče živelo še naprej. Čeprav se vsi svetniki niso strinjali s predlogom, pa jih je večina sprejela predlog, da semiška občina podpiše pismo o nameri.

Svetniki so v prvi in drugi obravnavi sprejeli sklep o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gričice, v katerem bo po novem dovoljeno graditi oporne zidove in drvarnice, lastniki objektov pa jih bodo lahko sanirali in legalizirali.

Nekaj pomislekov je bilo slišati tudi na račun predloga, da naj bi gospodinjstvom in tistim, ki imajo neprofitno dejavnost, iz občinskega proračuna subvencionirali polovico fiksnega dela cene oskrbe s toplotno energijo iz obnovljivih virov energije. Kot je povedal direktor Zarje Energije Ivan Hribar, imajo že od začetka, torej pet let, težave s priključno močjo, ki jih ne bi bilo, če bi v Semiču zgradili dom starejših občanov, kot so načrtovali. Doslej se sicer še nihče ni odklopil iz sistema, čeprav nekateri to napovedujejo, prišlo pa je nekaj novih strank. Svetniki so po razpravi sprejeli sklep, da se strinjajo z občinsko subvencijo.

Častna občanka bo...

Semiški svetniki so se strinjali tudi, da postane častna semiška občanka dr. Boža Krakar Vogel, plaketi pa bosta ob občinskem prazniku prejela Miroslav Kočevar za 45-letno delo na športnem področju in Društvo vinogradnikov Semič ob 40-letnici delovanja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

