Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni sprehod za spomin

22.9.2017 | 19:30

Metlika - Regratova lučka-skupina za samopomoč bolnikom z demenco in njihovim svojcem, ki deluje pod okriljem združenja Spominčica in Doma starejših občanov (DSO) Metlika, je ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni pripravila sprehod za spomin po Metliki. S sprehodom so začeli pred občinsko stavbo na Mestnem trgu, zaključili pa so ga pri dislocirani enoti DSO Metlika, kjer so pripravili tudi kulturni program in druženje.

To je bila hkrati priložnost, da so spomnili na demenco, ki ji pravijo tudi kuga 21. stoletja. Vsake štiri sekunde nekdo na svetu zboli na demenco, ki je razglašena za najdražjo bolezen, saj je bolnikov veliko, bolezen pa lahko traja dolgo.

V okviru programa Metlika demenci prijazno mesto se je slovensko združenje Spominčica zahvalilo direktorju GTM Metlika Matjažu Pešlju, saj je bil v hotelu Bela krajina že dvakrat organiziran Alzheimer cafe. Seveda pa udeleženci sprehoda za spomin niso mogli mimo tega, da ne bi spomnili na pločnik do dislocirane enote DSO, ki ga že težko pričakujejo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

