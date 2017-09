Položnice Komunale nekoliko višje

22.9.2017 | 17:30

Mirnopeški svetniki so sinoči zasedali slabe tri ure. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so se sinoči znova sestali po poletnih počitnicah. Na dnevnem redu so imeli kar nekaj komunalnih točk, med drugim so potrdili tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov, točki o storitvah javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami pa je župan Andrej Kastelic glede na razpravo na Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja, komunalo in gospodarske javne službe umaknil z dnevnega reda.

Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan je uvodoma pojasnila, da so delno povišanje cen predlagali zato, ker je velik razkorak med predračunsko ceno po na spomladanski seji sprejetih elaboratih in ceno storitev, ki jo dejansko plačajo občani, občina pa za kritje razlike namenja okoli 100 tisoč evrov letno, s čimer odstopa od sorazmernih deležev subvencij drugih občin.

Na občini so predlagali, da bi se cene zvišale za 17,9 odst., vendar so na odboru menili, da je to previsoko in se odločili, da je ustreznejše povišanje za 8 odst., kar so svetniki na koncu tudi potrdili. Tako bo položnica Komunale za štiričlansko družino v individualni hiši s povprečno porabo 16 kub. metrov na mesec v povprečju višja za okoli 4,5 do 5 evrov.

Svetniki so prejeli tudi pravilnika in cenika o uporabi športne dvorane pri Osnovni šole Toneta Pavčka, ki jo bodo slovesno odprli prihodnji petek, in telovadnice pri stari osnovni šoli. Seznanili so se tudi s poročilom in programom dela Skupne občinske uprave Suha krajina in izvrševanjem proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta.

Polletna realizacija je dokaj nizka, na prihodkovnem delu 23,7- odstotna in odhodkovnem 26-odstotna ter je, kot so zapisali v gradivu, v večjem delu pričakovana. Po besedah župana so zdaj predvsem usmerjeni v drugo polovico, v kateri tečejo pospešene aktivnosti pri izgradnji suhokranjskega vodovoda, zaključuje pa se tudi gradnja že omenjene športne dvorane. To sta osrednja projekta letošnjega leta in se na eni strani nanju vežejo tudi prilivi v proračun in na drugi poplačilo obveznosti do izvajalcev del. Stranje je zdaj že drugačno, do konca septembra bodo na odhodkovni strani po besedah direktorice občinske uprave dosegli 45-odstotno realizacijo.

M. Ž.

