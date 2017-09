FOTO: V mestnem središču so mladi zamenjali avtomobile

22.9.2017 | 18:45

Osveščanju mladih so se dopoldne pridružili tudi trebanjski policisti.

V Trebnjem so se tudi letos pridružili Dnevu brez avtomobila. (Foto: J. S.)

Trebnje - V Trebnjem so dopoldne večkrat odmevale sirene, a tokrat k sreči ne zaradi nujnih intervencij, temveč so se tudi v Temeniški dolini vnovič pridružili Dnevu brez avtomobila, ki je potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pobude, ki želi lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Ob tej priložnosti so središče Trebnjega, kjer so se odvijale različne dejavnosti in predstavitve, namenjene vsem občanom, še zlasti pa otrokom in šolarjem, zaprli za promet.

V dopoldanskem dogajanju so sodelovala različna društva in organizacije. Mladim so med drugim svojo dejavnost in opremo predstavili člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Trebnje, ki so se Dnevu brez avtomobila pridružili tretje leto zapored, je povedal poveljnik PGD Trebnje Lovro Hren. Trebanjsko društvo ima sicer trenutno okrog 150 članov, od tega 54 operativnih, in je osrednja prostovoljna gasilka enota v občini Trebnje, pa tudi gasilska enota širšega pomena, saj so tukajšnji prostovoljni gasilci usposobljeni za posredovanje v prometnih nesrečah in ob nesrečah z nevarnimi snovmi na območju vseh štirih občin Temeniške in Mirnske doline. Kot je ob tem še povedal Hren, trebanjski prostovoljni gasilci prav letos beležijo leto rekordov, saj so do današnjega dne posredovali že v 87 primerih, lani so denimo imeli skupaj 76 intervencij.

Podobno so otroci in šolarji dopoldne spoznavali tudi delo in opremo trebanjskih policistov. Še posebej zanimiv pa je bil prikaz nudenja pomoči v primeru prometne nesreče, ki so ga tukajšnji prostovoljni gasilci pripravili skupaj s policisti in zdravstvenim domom Trebnje. Sicer so se obiskovalci lahko dopoldne popeljali tudi z električnim avtomobilom, predvsem najmlajši pa so lahko uživali še v številnih drugih aktivnostih.

Da so pobude, kot je denimo Dan brez avtomobila, še kako pomembne za vzgojo mladih, je menil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Trebnje Mirko Gliha. »S primerno vzgoj v cestnem prometu bomo zmanjšali število smrtnih žrtev na naših cestah in izboljšali kulturo vožnje. A začeti moramo pri mladih,« je namreč še prepričan Gliha.

J. S.

