Veseli nove pridobitve

23.9.2017 | 12:10

Foto: občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je v Tednu evropske mobilnosti uradno predala namenu dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah. Za investicijo je namenila 388.000 evrov, ob gradnji kolesarske steze in pločnika je uredila tudi javno razsvetljavo in odvodnjavanje.

Dela so potekala sočasno ob sanaciji cestišča, za katerega sta sredstva prispevali podjetji HESS d.o.o. in INFRA d.o.o., v skladu z dogovorom ob gradnji Hidroelektrarne Brežice. Izgradnja kolesarskih stez je že eden izmed dosežkov, zastavljenih v Celostni prometni strategiji občine Brežice, ki je bila sprejeta letos maja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost na brežiški občini, kolesarska steza in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah dopolnjujeta mrežo površin, namenjenih kolesarjem in pešcem, je dejal župan Ivan Molan. Obojestranska dvosmerna kolesarska steza in pločnik ob Cesti svobode (med semaforjem ter krožiščem v Trnju) sta dobila nov odsek povezave do grajskega parka. Sledi še urejanje povezovalne ceste in izgradnja infrastrukture (pločnika, javne razsvetljave, sanitarne kanalizacije s črpališčem) med Dobovsko in Prešernovo cesto. V naslednjem letu pa občina načrtuje tudi urejanje parkirišč ob brežiškem pokopališču.

Novo pridobitev na področju prometne varnosti je pozdravil tudi predsednik KS Brežice Uroš Škof. Po novi kolesarski stezi so se s kolesi popeljali učenci iz OŠ Brežice v spremstvu učiteljic, sodelavci občinske uprave in župan. Po simboličnem rezanju traku so se zbranim s športno točko v duhu zdravega življenjskega sloga in evropskega tedna mobilnosti predstavili še mladi telovadci in telovadke iz TVD Sokol Brežice.

S. G.