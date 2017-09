Pogrešane osebe niso našli

Z novomeškega ReCO poročajo, da je včeraj po 14. uri na širšem območju Irče vasi, Srebrnič, Boričevega in Broda v Novem mestu potekala iskalna akcija pogrešane osebe. V njej je sodelovalo 23 gasilcev iz GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Mali Podljuben in Lakovnice ter trije vodniki Zveze reševalnih psov Slovenije in Kinološke zveze Slovenije. Iskalno akcijo je koordinirala policija, osebe pa do večernih ur še niso našli.

Slabost za volanom

Včeraj ob 10. uri je na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik avtomobila zaradi zdravstvenih težav zapeljal s ceste in trčil v obcestno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so ga iznesli iz vozila in ga oživljali. Ob prihodu na kraj nesreče so z oživljanjem voznika nadaljevali reševalci ZD Novo mesto in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so še zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine.

Težave z vodo

Včeraj dopoldne je bila v Kanižarici v Črnomlju zaradi okvare na vodovodnem sistemu prekinjena oskrba s pitno vodo. Napako so odpravili delavci Komunale Črnomelj. Podobno se je zgodilo še sinoči po 20. uri v Vinici in okoliških krajih, kjer je bila zaradi okvare na vodovodnem sistemu prav tako prekinjena oskrba. Poškodbo na glavni vodovodni cevi so odpravili delavci Komunale Črnomelj do 21. uri.

Gasilski vlom

Na Bračičevi cesti na Senovem so gasilci PGE Krško včeraj dopoldne s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, v katerem je bil zaklenjen stanovalec. Obveščene so bile strokovne službe, pa so sporočili iz ReCO Brežice.

