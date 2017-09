Ste ga videli? Policija in svojci prosijo za pomoč

23.9.2017 | 09:50

Pogrešani Jože Kocjan. Če ste ga videli, pokličite 113.

Svojci od včerajšnjega popoldneva pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana s Šegove ulice 6 v Novem mestu.

Pogrešani je od doma odšel peš, oblečen pa je bil v hlače in brezrokavnik zelene barve in majico sive barve. kot smo poročali, so policisti takoj zagnali iskalno akcijo, pri iskanju so sodelovali tudi gasilci in enote reševalnih psov, vendar ga do tega trenutka še niso našli.

"Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosimo, da nas o tem obvestijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," je danes za pomoč zaprosila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

M. M.