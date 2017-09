Črnomaljci so se ob tednu mobilnosti igrali v mestu

23.9.2017 | 17:00

Črnomelj - V okviru evropskega tedna mobilnosti so v Črnomlju pripravili dan brez avtomobila-igraj se v mestu pod naslovom Združimo moči, delimo si prevoz. V starem mestnem jedru so pripravili različne dogodke, s katerimi so želeli ljudem izboljšati kakovost življenja.

Pripravili so fotografsko razstavo Zeleno, promovirali zdrav način življenja s spretnostnim poligonom in bontonom v prometu, predstavili prostovoljstvo in opozorili na gibalno ovirane ljudi, obiskovalci so se lahko preizkusili na simulatorju varne vožnje. Prikazali so, kako pomagati ponesrečencem v večji kolesarski nesreči, in promovirali celostno prometno strategijo v občini. Za otroke so pripravili predstavo Tinka v prometu, za vse pa pastirske igre.

Na delavnici so obiskovalci lahko polstili volno ali pa si brezplačno ogledali Mestno muzejsko zbirko. V svetovalnem središču Pokolpja so predstavili svetovalne programe, testirali funkcionalne sposobnosti, povezane z zdravjem, predstavili električni avto in električna kolesa, s katerimi se je bilo mogoče tudi odpeljati na testno vožnjo. Prav tako je bil na voljo tečaj vožnje s kolesi po mestu in obvoznici. Na suhem mostu pa so predali namenu plezalno steno, ki je že druga v črnomaljski občini v zadnjih dveh letih. Seveda ni šlo tudi brez kulturno zabavnega programa Igraj se v mestu.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

