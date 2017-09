FOTO: Po 81 letih Na Trški gori na Trški gori

23.9.2017 | 13:50

Trška gora - Veseloigra Na Trški gori, prirejena po opereti Danila Bučarja, je sinoči končno dočakala premiero. Dež je namreč pred tednom Turistično kulturnemu društvu Trškogorsko srce preprečil predvideno predstavo, ki so jo pod režisersko taktirko Francija Pluta pripravili člani ljubiteljskih gledališč Vesel teater iz Dolenjskih Toplic in Dober dan teater iz Prečne v sodelovanju s pevci skupine Vaški zvon iz Prečne, Trškogorskimi ljudskimi pevkami in moškim pevskim zborom župnije Šempeter-Otočec, tokrat pa je vreme zdržalo in pred cerkvijo na Trški gori se je zbralo tudi veliko gledalcev, tako da jih je moralo kar nekaj tudi stati.

Pred enainosemdesetimi leti je bila 28. marca v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani uprizorjena opereta Na Trški gori novomeškega skladatelja Danila Bučarja, čigar ime nosi tudi ena izmed novomeških ulic, in njegove žene Metke Bučar, ki je napisala besedilo. Po tistem njunega dela do sedaj niso več izvajali, tokrat pa je doživelo uprizoritev v spremenjeni in izvajalcem prilagojeni obliki.

Danilo Bučar je bil rojen leta 1896 v Črnomlju, mlada leta pa je preživel v Novem mestu in se tako tudi navezal na znamenito novomeško vinsko gorico Trška gora. Čeprav ga je življenje iz Novega mesta odpeljalo v slovensko prestolnico, mesta svoje mladosti ni pozabil. Oženil se je z Margaritho Mario Victorio Hahm, igralko, ki se je kot Metke Bučar mnogi verjetno najbolj spomnijo po vlogi Samove mame iz kultnega slovenskega filma Vesna, igrala pa je v skoraj vseh pomembnejših slovenskih filmih do leta 1973, med drugim Na svoji zemlji, Ne čakaj na maj, Dobri stari pianino, Tistega lepega dne, Ne joči, Peter, Let mrtve ptice in drugih.

Svojim spominom na mladost v Novem mestu je Danilo Bučar posvetil opereto Na Trški gori. Sam je napisal glasbo, žena Metka pa besedilo. Po poklicu je bil sicer farmacevt, a je večino življenja posvetil glasbi. Pisal je scensko glasbo za predstave v Šentjakobskem gledališču, zborovsko glasbo – med drugim je njegova tudi Nocoj pa, oh nocoj –, operete (Študentje smo, Na Trški gori, Smuk-smuk in Kurent) pa tudi simfonično glasbo, iz katere velja posebej izpostaviti suito v treh stavkih Belokranjske pisanice.

Člani Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce, ki je organizator septembrske uprizoritve veseloigre Na Trški gori na Trški gori, so besedilo dobili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, dovoljenje za uprizoritev pa so jim dali tudi dediči.

Zgodba veseloigre Na Trški gori pripoveduje o ovdoveli trškogorski gostilničarki Katri in njeni hčerki pa o njunih snubcih ter seveda o gostih njune gostilne, o ljubezenskih zapletih in razpletih, razočaranjih in sreči pa tudi kriminalni vložek se najde. Besedilo je duhovito in občinstvo pogosto spravi v smeh, jezik pa domač, novomeški.

