Sprejeli Dimca in igrali z Ilirijo

23.9.2017 | 14:30

Žiga Dimec je moral kmalu po povratku iz Istanbula znova obleči Krkin dres. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Prijateljska oziroma pripravljalna tekma med košarkarji Krke in Ilirije, ki jo vodi oče Luke Dončića, Sašo Dončić, ki je v tem klubu leta 1993 tudi začel svojo košarkarsko pot, na kateri je "obiskal" tudi Novo mesto, je bila priložnost tudi za javni sprejem Žige Dimca, edinega košarkarja Krke v moštvu evropskih prvakov. Tako kot Žigi so ob tej priložnosti predstavniki novomeške občine izročili darilo tudi Ilirijinemu trenerju, ki je na prvenstvu sodeloval s Kanalom A tudi kot neke vrste strokovni komentator in je po zmagi Slovenije ostal brez svoje priljubljene srajce, kar je med prenosom zaključka prvenstva videla tako rekoč vsa Slovenija. Darilo je bila, seveda, nova srajca.

Po sprejemu se je za Žigo Dimca in Sašo Dončiča kot tudi za člane obeh moštev začelo resno delo. Krka se je novomeški ljubiteljem košarke predstavila z zelo spremenjeni, prenovljeni in zelo novomeški postavi - v Krko so se vrnili domači košarkarji Domen Bratož, Maj Kovačević, Žiga Fifolt in Tim Osolnik ter Dalibor Đapa, ki je v času, odkar je zapustil Krko, v kateri je pred leti igral kot tujec, tudi postal Novomeščan. Iz mladinskih vrst sta se članski posadki pridružila Jakov Stipaničev in Martin Jančar Jarc, poleg tega pa se je Krka okrepila še z Markom Jošilom in Đorđetom Lelićem.

Čeprav izidi tovrstnih pripravljalnih tekem niti niso tako pomembni, povejmo, da so tekmo dobili gostje iz Ljubljane s 83:79.

I. V.

