Podeželski parlament: Kmetijstvo čakajo težave

24.9.2017 | 08:00

Minister Dejan Židan včeraj na Sevnem. (Foto: MKGP)

Novo mesto - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki je včeraj na Sevnem pri Novem mestu nagovoril približno 200 udeležencev 4. podeželskega parlamenta, je zbrane opozoril, da slovenskega in evropskega kmetijstva ne čakajo izzivi, temveč težave. Skuša se mu namreč naprtiti stroške podnebnih sprememb in hkrati znižati dohodke.

Židan je opozoril, da gre za pretirane pritiske, s katerim želijo pri evropskih kmetih znižati cene pridelovanja hrane, hkrati pa bi jim radi naprtili stroške, ki bi nastali ob prilagoditvah in ukrepih za omilitev podnebnih sprememb.

To enostavno ni mogoče in vodi v težave, je dejal, takšno politiko pa označil "za stanje v družbi, ki ga še nismo premagali" in ki se mu lahko zoperstavijo le s stalnim opozarjanjem na neprimernost take politike na lokalni, državni in evropski ravni.

Kot je pojasnil za STA, je zelo zaskrbljen, ko sliši razmišljanja Evropske komisije, da naj bi vsoto podeželju namenjenega denarja zmanjšali, po drugi strani pa ta govori, da naj bi se zahteve do kmetijstva in podeželja okrepile.

"To je matematična formula, ki ne uspe, in matematična formula, ki ogroža proizvodnjo hrane v Sloveniji in Evropi ter pozablja, da je proizvodnja hrane ena najbolj strateških odločitev, ki je botrovala nastanku EU", je ocenil.

Dodal je, da sicer upa, da bodo odločevalci ob sprejemanju odločitev o novih ukrepih skupne kmetijske politike in zagotavljanju denarja zanje po letu 2020, vedeli, zakaj je v Evropi pred 50 leti prišlo do močne skupne kmetijske politike. Medtem pa je naloga vseh, ki delujejo na podeželju, da tako slovensko kot evropsko javnost na to opozarjajo.

Židan je sicer v pozdravnem govoru navedel, da slovensko podeželje predstavlja skoraj devet desetin državnega ozemlja in da na njem živi dobra polovica državljanov.

Poudaril je, da gredo podeželju povsem enake pravice in infrastrukturna podpora kot mestom oz. drugim delom države, kar pa se po njegovem premalo upošteva, ker se prepogosto misli, da je za podeželje odgovoren le kmetijski resor.

To seveda ne drži, je pristavil, saj kmetje predstavljajo le slabo petino podeželanov, podeželski prostor pa zato potrebuje pozornost celotne države in vseh resorjev.

Na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto na Sevnem se je sicer zbralo približno 200 predstavnikov slovenskega podeželja in nekateri predstavniki strokovne ter politične javnosti, ob prisotnosti udeležencev iz 12 evropskih držav pa razpravljalo o izzivih slovenskega podeželja. Tokratni podeželski parlament so v luči prihajajočih sprememb skupne evropske kmetijske politike po letu 2020 posvetili iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom.

Dvodnevno srečanje, ki so ga začeli v četrtek, so na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja pripravili partnerji Mreže za podeželje, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Zveza slovenske podeželske mladine.

M. M.