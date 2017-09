Počilo je v Jugorju, gorelo v Roženpelju

24.9.2017 | 08:15

Novo mesto - Včeraj ob 18.06 sta na cesti Metlika—Novo mesto v naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in policistom pri urejanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Sinoči ob 20.15 je v kraju Roženpelj, občina Trebnje, občan kuril suho vejevje. Ogenj na površini 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Občine in Velika Loka.

Kje ne bo elektrike?

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorskih postaje; Brežice Opekarna, Brežice hladilnica, Kovis Brezina in Brežice silosi med 8.00 in 10.00 uro, ter na območju transformatorske postaje; Iskra Kostanjevica, Kostanjevica mizarska in Kostanjevica Klepar predvidoma med 07:15 in 09:00 uro.