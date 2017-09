Hribar danes z Američanom Liujem za osmino finala

24.9.2017 | 08:45

Peter Hribar in Tilen Cvetko med igro dvojic (Foto: Danilo Kesić)

Otočec - Četrti dan turnirja Odprtega prvenstva Slovenije za mladince in kadete v dvorani na Otočcu je dvojica domačega namiznoteniškega kluba Krka Tilen Cvetko-Peter Hribar nanizala tri zaporedne zmage in tik pred uvrstitvijo v igro za medalje četrto tekmo nesrečno izgubila.

Cvetko in Hribar sta najprej s 3:1 odpravila mlajša igralca iz Koreje, nato sta hitro premagala romunski par s 3:0 in se pripravila na izredno močno dvojico iz Brazilije. Tekma je bila zanimiva in napeta do konca, a sta jo krkaša dobila v svojo korist s 3:2. Takoj zatem sta se podala v boj za uvrstitev med štiri najboljše. Znova smo videli zanimivo tekmo in ko je že kazalo, da bomo nocoj na odru za najboljše ekipe videli tudi Hribarja in Cvetka, se je zalomilo. Indijca sta bila bolj zbrana in zmagala s 3:2..

Med posamezniki je Hribar v boju proti Čileancu Burgosu Južnoameričana v treh setih povsem nadigral, je v naslednjih treh popustil. Nestrpno smo pričakovali sedmi set in stiskali pesti. Hribar je imel na svoji strani tudi skupinico navijačev, ki ga je znala za vsako točko nagraditi z aplavzom. V odločilnem nizu ni popustil in jutri se bo potegoval za uvrstitev med šestnajst najboljših mladincev tega turnirja. Ob 9.45 se bo pomeril z Victorjem Liujem.

Prvenstvo se bo zaključilo drevi ob 19.30 s podelitvijo medalj najboljšim posameznikom in dvojicam v mladinski in kadetski konkurenci.

J. P.