V Gorici jim pa ni uspelo

24.9.2017 | 11:15

Foto: M24

Krško - Potem ko so nogometaši Krškega v prvem krogu letošnje sezone Prve lige Telekom Slovenije presenetili z zmago nad Gorico na domačem stadionu, jim včeraj v Novi Gorici ni uspelo zmagati. Goričani so jih premagali z enakim izidom, kot so s Krčani v prvem krogu izgubili (2:1). Zadetek za Krčane je že v šesti minuti srečanja dosegel Novomeščan Leo Ejup.

Krčani so srečanje začeli silovito, domači vratar Sorčan je moral posredovati po strelu Nikole Mandića z roba kazenskega prostora že v peti minuti, le minuto kasneje pa je Tonči Mujan je izvedel kot, na drugi vratnici pa je Leo Ejup žogo z nogo poslal v mrežo. Za Mujana je bila to že šesta podaja, s čimer je zdaj na vrhu lestvice podajalcev v prvi ligi Telekom Slovenije.

Posavci so znova zagrozili domači mreži v sedemnajsti minuti, ko je imel priložnost Marin Jurina. Domačini so izenačili v 21. minuti, ko je po odbiti žogi in podaji Leona Mariniča zadel Bede Osuji. Dve minuti pred koncem polčasa bi Krčani lahko znova povedli, a je Mujan, potem ko je Lipušček v kazenskem prostoru spotaknil Jurino in je sodnik dosodil enajstmetrovko, žogo z bele točke poslal mimo vrat.

Kar ob koncu prvega polčasa ni uspelo Krčanom, je v 73. minuti uspelo domačinom, ko je Kapić z natančno odmerjenim nizkim strelom z 20 metrov znova ugnal krškega vratarja Marka Zalokarja. V drugi minuti sodniškega dodatka so imeli Krčanilepo priložnost za izenačenje a je Jurina s približno 11 metrov od vrat žogo brcnil prek vrat.

Krčani bodo v 11. krogu prihodnjo soboto igrali doma z Aluminijem.

Gorica : Krško 2:1 (1:1)

Strelci: 0:1 Ejup (6.), 1:1 Osuji (21.), 2:1 Kapić (73.).

Gorica: Sorčan, Škarabot, Lipušček, Kavčič, Gregorič (od 14. Curk), Žigon, Grudina, Marinič (od 55. Kolenc), Kapić, Osuji, Nwabueze (od 70. Filipović).

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Jakolič, Jovanović, Dušak (od 79. Gajič), Mujan (od 85. Nakić), Balić, Jurina, Mandić (od 65. Škrbić).

Rumeni kartoni: Filipović; Jovanović, Balić.

Lestvica: 1. Olimpija 24, 2. Maribor 24, 3. Gorica 16, 4. Rudar Velenje 13, 5. Domžale 12, 6. Krško 12, 7. Celje 11, 8. Aluminij 10, 9. Ankaran Hrvatini 6, 10. Triglav Kranj 4.

I. V.