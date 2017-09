V Semiču prvi belokranjski muzikal

24.9.2017 | 12:00

Semič - Včeraj zvečer je bila v semiškem kulturnem centru premiera prvega belokranjskega muzikala z naslovom Zaupaj vase. Scenarij zanj je napisala in ga režirala dijakinja 4. letnika biotehniške gimnazije na novomeškem Grmu Ana Vrlinič iz Črnomlja. Pri režiji ji je pomagala teta Darinka Jerčinovič, obe pa sta imeli v muzikalu, v katerem je sicer nastopilo 12 belokranjskih učencev, dijakov in študentov s prijatelji, tudi manjši vlogi.

Enourni muzikal prikaže življenje srednješolcev, osrednjo vlogo pa ima Julija (Ivona Begović), nadarjena pevka, ki jo sošolci in sošolke ves čas potiskajo na rob, jo zbadajo, se iz nje norčujejo in jo ponižujejo. Ob strani ji stojita le njena najboljša prijateljica Ana (Tjaša Plut) in profesor (Jan Hudelja). Ko se je že trdno odločila, da ne bo nikoli več stopila na oder, jo sošolec Jaka (Andrej Zupančič) prepriča, da skupaj nastopita na proslavi ob občinskem prazniku in požanjeta bučen aplavz in tudi opravičilo sošolk iz skupine Najboljše (Špela Luštek, Ana Miketič, Katarina Hudelja, Laura Plut, Emily Martinšek).

Vsa glasba v muzikalu je slovenska, večinoma pa gre za znane popevke. Pevce je pri nekaterih pesmih spremljala mlada pianistka Lucija Kambič. Za koreografijo je poskrbela Brina Dokl, ki je v muziklu tudi plesala.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija