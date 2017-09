FOTO: Otroci v družbi kač in pajkov

24.9.2017 | 13:00

Ian, Matija in Zoja so bili le eni od dopoldanskih obiskovalcev, ki so se prepustili kačjemu "objemu" in se domov vrnili s fotografijo za spomin.

Razstava bo v KC Primoža Trubarja na ogled do 19. ure.

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja si lahko danes do 19. ure ogledate razstavo eksotičnih živali. Na ogled so kače, pajki, kuščarji ipd., s kačo se lahko tudi fotografirate, za zabavo pa je na voljo še srečelov, napihljiv grad za skakanje, likovna delavnica, poslikava obraza in pred vhodom okusne palačinke, obiskovalce bo popoldne zabaval tudi čarovnik.

Podrobneje o družinskem dnevu v šentjernejskem hramu kulture in društvu Bioexo bomo poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, v galeriji spodaj pa nekaj utrinkov dopoldanskega obiska, ki je za vse brezplačen, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki.

M. M.

Galerija