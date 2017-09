Krka doma presenetila Ribničane

24.9.2017 | 14:00

Novo mesto - Tretji krog v prvi moški državni rokometni ligi se je razpletel nekoliko presenetljivo, največje presenečenje pa je zmaga Krka v Novem mestu nad Ribničani, ki so prvenstvo začeli z velikimi ambicijami, ki so glede na njihove končne uvrstitve v minulih sezonah razumljive, a so že v prvi treh krogih izgubili kar tri točke, Novomeščani pa so z zmago nad Ribničani osvojili sploh prve točke v novi sezoni.

Bolje so sezono začeli Trebanjci, ki pa jim tokrat na gostovanju v Ormožu ni uspelo osvojiti novih točk, pač pa so prvo točko v sezoni osvojili Dobovčani, ki pa so po treh krogih kljub temu obstali na zadnjem mestu prvenstvene lestvice.

Rokometašice so sinoči odigrale drugi krog. Novomeščanke so z 28:16 ugnale Jadran Bluemarine in so s polnim izkupičkom v skupini ekip s po štirimi točkami na vrhu prvenstvene lestvice.

Krka : Riko Ribnica 29:26 (16:13)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 2, Bevec, Furdi, Didovič 3, Okleščen 7, Pršina, Irman 1, Jakše 3, Udovč 1, D. Rašo, Papež 8 (2), Matko, Ban 2 (1), Klobčar 2.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat, Fink 1, Vujačić 1, Knavs 4, Henigman 7, Skušek 5 (1), Koprivc 2, Pahulje 5, B. Nosan 1, Kovačič, Kljun, Batinič, Setnikar, M. Nosan, Košmrlj.

Jeruzalem Ormož : Trimo Trebnje 22:19 (11:9)

Jeruzalem Ormož: Šulek, Balent, Voljč, Čudič 5 (1), Grabovac, Žuran 1, Hebar 1, Kocbek 3, Balent, Ozmec 1, Ciglar, Mesarič 1, Vujović 1, Rajšp 1, Cirar 5, Kavčič 3.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 1, Djurdjević, Florjančič 5, Horžen 1, Skol, Kotar 6 (6), Sikošek Pelko, Udovič 2, Sašek 1, Mlakar, Rozman, Ratajec 1, Grandovec 2.

Dobova : Herz Šmartno 28:28 (12:14)

Dobova: Delič, Prezelj, Blaževič, Miklavčič, Dular, Markušić 8 (3), Humek, Seferović 2, Baznik, Mustapić, Jazbec, Krnc 1, Kučič 5, Smojver 7, Hrupič, Hotko 5 (1).

Herz Šmartno: M. Sadar, Strmljan 8 (3), Kunst 8, Cirar 1, Justin, Bahovec 1, Muratovič, A. Sadar, Bučar, Avsec, Jerina, Močnik 1, Žurga 3, Kukovica, Dobovičnik 6.

Lestvica: 1. Maribor Branik 5, 2. Jeruzalem Ormož 5, 3. Koper 2013 4, 4. Urbanscape Loka 4, 5. Trimo Trebnje 3, 6. Riko Ribnica 3, 7. Herz Šmartno 2, 8. Krka 2, 9. LL Grosist Slovan 1, 10. Dobova 1.

I. V.