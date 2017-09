FOTO: Ličkarija

24.9.2017 | 17:30

Sinoči so ličkali v Občicah. (Foto: M. Ž.)

Anton Zupančič je poskrbel za gozdarsko poletno.

DPŽ Dolenjske Toplice pa za dobrote iz koruze.

Občice - Ličkanje, nekoč eno najpomembnejših jesenskih kmečkih opravil, je sinoči po zaslugi Turističnega društva pod Srebotnikom in topliške občine združilo stare in mlade. Na domačiji Kop so ličkali kup koruze, sicer pa je bilo v ospredju predvsem druženje.

Nastopili sta folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev in folklorna skupina Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, ki so poskrbele tudi za pestro in tudi okusno razstavo jedi iz koruze, upokojeni gozdar Anton Zupančič iz Rumanje vasi je pekel gozdarsko polento, poskrbeli so tudi za druge dobrote, tako da nihče ni bil ne lačen ne žejen.

M. Ž.

