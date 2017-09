Včeraj na AC dvakrat v ograjo

25.9.2017 | 07:00

Včeraj ob 11.29 uri se je na avtocesti pri Dobruški vasi, občina Škocjan, osebno vozilo zaletelo v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Krško in GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in posuli cestišče z vpojnim sredstvom. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 13.32 se je na avtocesti pri Beli Cerkvi, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo zaletelo v zaščitno ograjo, se večkrat obrnilo in obstalo na voznem pasu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in odklopili akumulator. Tudi v tej nesreči ni bilo poškodovanih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes med 8.00 in 14.00 zaradi rednih vzdrževanih del prekinjena dobava električne energije na območju TP MIRNA BLOKI izvod BLOK 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območjuTP Krška vas med .:00 in 8.00 uro in na območju TP Dedni vrh med 7.30 in 13.00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Radna 2 med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.